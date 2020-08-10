屏東縣警友會造訪內埔分局　理事長誓為警察執法強力後盾

▲屏東縣警察之友會理事長王世賢日前率隊拜訪內埔警分局與內埔警友辦事處，誓做警察後盾 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察之友會理事長王世賢日前率隊拜訪內埔警分局與內埔警友辦事處，分局長蔡耀順率領各單位主管，與辦事處主任白敦仁接待。王世賢頒發加菜金予內埔分局，除感謝警方長期在治安、交通與為民服務辛勞外，更期勉警友會與辦事處能成為警察後盾，讓員警執勤安全有保障。

▲▼王世賢致詞、致贈加菜金。

王世賢理事長率該會榮譽常務理事方次郎、秘書長賴天賜、4名常務理事及理（監）事共17人到內埔警分局。會中，由蔡耀順分局長介紹各單位主管、辦事處白主任及顧問團盧團長，和王理事長等人認識，更能順遂日後各項業務的推展。

王世賢致詞感謝內埔警友會協助推展各項警政工作，共同維持社會治安平穩及交通順暢，保障人民的生活安全。內埔辦事處白主任說，藉由這次內埔警分局、辦事處與縣警友會之交流，不僅強化三方幹部間之互動，也吸取諸多寶貴經驗，對於往後在警政的工作的支持，能有更精確的方向。

蔡耀順表示，「警力有限，民力無窮」，警友會的組織是最佳的體現，內埔警友辦事處對於分局各項勤務的支持，不遺餘力，讓基層員警執法時能無後顧之憂，致力於打擊犯罪及預防犯罪的面向，進而保障民眾生命財產安全，他並感謝王理事長與警友會幹部到訪指導及傳授經驗，俾使分局及辦事處能相輔相成，透過警民合力，共同開創安居樂業的生活環境。

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