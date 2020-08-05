　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

處理好「心情」再處理「事情」　內埔警成功化解「逼車」爭執

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣內埔警分局警員高偉鈞用交通專業化解逼車糾紛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局警員高偉鈞用交通專業化解逼車糾紛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

袁姓機車騎士騎車行經台1線屏光路，認為後方駕駛自小客車的張姓駕駛惡意逼車，讓他產生恐懼，兩人停車發生爭吵，屏東縣內埔警分局員警獲報前往了解，發現兩人均沒有錯，均是認知不同而已，兩人聽完員警說明後，對警方的交通法律知識感到佩服，並表示往後會更注意交通上安全，避免衍生糾紛，道謝離去。

內埔警分局內埔所日前接獲110通報，稱騎在內埔鄉台1線遭人惡意逼車，請求警方協助。警員高偉鈞趕赴現場後，雙方車主已爭得面紅耳赤。經高員瞭解，當日袁姓男子騎乘普通重機車，行經台1線屏光路時，察覺後方由張姓男子駕駛的汽車，有越來越接近的情況，袁男認為張男在逼車，而雙方在路口停等紅綠燈時，均指責對方不是，兩男便停於路旁加油站，爆發激烈爭執。

袁男表示，自己守法騎在車道上，無違規行為，卻遭後方車輛惡意逼車，讓自己是倍感恐懼。張男則向警方表示，係因機車速度太慢，且一旁機慢車道無車輛，遂按喇叭示意。

高員了解雙方看法後表示，該車道係汽、機車皆可行駛的車道，而袁男的車速符合該路段的速限，未違反相關交通法規。高員另向袁男說明，雖渠行為無違規，然該路段設有機慢車道，行駛在該車道更能確保己身安全。

兩人聽完高員的講解後，均表示能理解對方的用意，更感謝警方在處事上的耐心與用心，讓雙方學習到正確的用路安全。

分局長蔡耀順表示，高員透過專業知識，讓民眾了解交通方面權益及良好的行車觀念，最後圓滿化解衝突，該員執勤技巧值得同仁學習；也呼籲大眾，與他人發生行車糾紛時，切勿私自解決，應尋求警方到場方為適宜，避免因錯誤交通觀念，導致不必要的衝突。

►Her今天推出「Kiehl’s契爾氏金盞花化妝水」

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
黎巴嫩首都大爆炸78死真實原因找到了！「焊接火花」引爆275
LIVE／重機車隊護送21歲警楊庭豪最後一程　80警列隊致敬
21歲警楊庭豪父母招魂喚「不要害怕了快回來」　擲一筊便應允.
LIVE／21歲警楊庭豪遭撞腦死！捐5器官3組織　重回事故現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自小客車草埔隧道油箱見底　警載往返34公里楓港買油救援

飯店業搶國旅「0元入住」　故宮南院百萬夜景+華麗水舞秀

衛生局長遭爆桃色糾紛　黃偉哲爆：人事調整時常接到檢舉信

影／7月2張1千萬統一發票屏東開出　國稅局提醒中獎人期限內兌獎

處理好「心情」再處理「事情」　內埔警成功化解「逼車」爭執

台南幸福扶輪社參訪議會　郭信良議長分享為民服務心得引共鳴

台灣設計展新竹市登場　林智堅訪嘉義文創園區、林聰明砂鍋魚頭

2020台灣設計展新竹登場　林智堅率隊嘉義取經

置換雙側全人工髖關節　嘉義長庚助民眾揮別僵直性脊椎炎

搭高鐵台鐵環島去　有機會入住知名文創旅店

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

自小客車草埔隧道油箱見底　警載往返34公里楓港買油救援

飯店業搶國旅「0元入住」　故宮南院百萬夜景+華麗水舞秀

衛生局長遭爆桃色糾紛　黃偉哲爆：人事調整時常接到檢舉信

影／7月2張1千萬統一發票屏東開出　國稅局提醒中獎人期限內兌獎

處理好「心情」再處理「事情」　內埔警成功化解「逼車」爭執

台南幸福扶輪社參訪議會　郭信良議長分享為民服務心得引共鳴

台灣設計展新竹市登場　林智堅訪嘉義文創園區、林聰明砂鍋魚頭

2020台灣設計展新竹登場　林智堅率隊嘉義取經

置換雙側全人工髖關節　嘉義長庚助民眾揮別僵直性脊椎炎

搭高鐵台鐵環島去　有機會入住知名文創旅店

偷情鹹濕對話曝！高官車震人妻祕書...呻吟50秒讚「做情婦不錯」

泡澡賞漸層海！澎湖療癒民宿　拉開「閣樓上的天窗」浪漫數星星

衝破景美商圈天際線　「岳泰峰範」高樓總價進逼億級大關

梁云菲潛水聽見巨響「耳膜破了！」　上岸左耳鼻孔都是血

地王所在商圈蒙塵！店租5年掉25%　盼公共建設拉抬翻身

三寶女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及撞上推行20米！網嘆司機超衰

青春的足跡！陪你一起長大的「早餐回憶」

影／車窗震碎、安全氣囊爆開！黎巴嫩駕駛「行駛中」拍下爆炸瞬間

3天2夜墾丁民宿花6萬「早餐吃泡麵+組合肉」　人妻轟5巨雷：管家還失蹤

時力5決策委員送暖替徐永明準備「零卡可樂」　邱顯智：一言一行應注意

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

地方熱門新聞

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟

紙糊的？800萬買房鋁窗直接掉1樓

2張1千萬統一發票屏東開出　中獎人記得領

與公婆、先生爭吵　女離家海邊啜泣警送返家

處理好「心情」再處理「事情」　警成功化解「逼車」爭執

置換雙側全人工髖關節　揮別僵直性脊椎炎

新北三重三民全齡公園啟用

壽山巖遶境出發　鄭文燦、邱奕勝扶轎　　

下屬遭爆桃色糾紛　黃偉哲：人事調整時，常接檢舉信

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

台南幸福扶輪社參訪議會

360度環覽峽谷　太魯閣山月吊橋12日啟用

登山客導航登山迷路　潮警消搜救靠大聲公找到人

更多熱門

相關新聞

與公婆、先生爭吵　女離家海邊啜泣警送返家

與公婆、先生爭吵　女離家海邊啜泣警送返家

屏東縣枋寮警分局枋寮派出所副所長曾力展、警員陳弘哲日前擔服深夜巡邏勤務時，接獲110報案稱有女子遭公婆趕出家門，擔心會有輕生念頭，急需警方協助，警方多次連絡繫，女子始說出所在位置，帶回派出所安撫，避免引發憾事，直接用車她回家，讓其母很感激。

屏東男看完病找嘸電動代步車...停在家門口啦

屏東男看完病找嘸電動代步車...停在家門口啦

21歲警遭猛撞腦死！葉毓蘭喊修「楊庭豪條款」

21歲警遭猛撞腦死！葉毓蘭喊修「楊庭豪條款」

21歲警遭猛撞腦死！國中同學曝：警察一直是他的志願

21歲警遭猛撞腦死！國中同學曝：警察一直是他的志願

枋山「養蜂女王」陳怡帆連得兩年特等獎

枋山「養蜂女王」陳怡帆連得兩年特等獎

關鍵字：

屏東內埔警察機車自小客車逼車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面