處理好「心情」再處理「事情」　內埔警成功化解「逼車」爭執

▲屏東縣內埔警分局警員高偉鈞用交通專業化解逼車糾紛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

袁姓機車騎士騎車行經台1線屏光路，認為後方駕駛自小客車的張姓駕駛惡意逼車，讓他產生恐懼，兩人停車發生爭吵，屏東縣內埔警分局員警獲報前往了解，發現兩人均沒有錯，均是認知不同而已，兩人聽完員警說明後，對警方的交通法律知識感到佩服，並表示往後會更注意交通上安全，避免衍生糾紛，道謝離去。

內埔警分局內埔所日前接獲110通報，稱騎在內埔鄉台1線遭人惡意逼車，請求警方協助。警員高偉鈞趕赴現場後，雙方車主已爭得面紅耳赤。經高員瞭解，當日袁姓男子騎乘普通重機車，行經台1線屏光路時，察覺後方由張姓男子駕駛的汽車，有越來越接近的情況，袁男認為張男在逼車，而雙方在路口停等紅綠燈時，均指責對方不是，兩男便停於路旁加油站，爆發激烈爭執。

袁男表示，自己守法騎在車道上，無違規行為，卻遭後方車輛惡意逼車，讓自己是倍感恐懼。張男則向警方表示，係因機車速度太慢，且一旁機慢車道無車輛，遂按喇叭示意。

高員了解雙方看法後表示，該車道係汽、機車皆可行駛的車道，而袁男的車速符合該路段的速限，未違反相關交通法規。高員另向袁男說明，雖渠行為無違規，然該路段設有機慢車道，行駛在該車道更能確保己身安全。

兩人聽完高員的講解後，均表示能理解對方的用意，更感謝警方在處事上的耐心與用心，讓雙方學習到正確的用路安全。

分局長蔡耀順表示，高員透過專業知識，讓民眾了解交通方面權益及良好的行車觀念，最後圓滿化解衝突，該員執勤技巧值得同仁學習；也呼籲大眾，與他人發生行車糾紛時，切勿私自解決，應尋求警方到場方為適宜，避免因錯誤交通觀念，導致不必要的衝突。

►Her今天推出「Kiehl’s契爾氏金盞花化妝水」

►二手票券豐富你的生活