　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏警局務會報移師佛光山佛陀紀念館　署長陳家欽南下頒獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣政府警察局22日在佛光山佛陀紀念館舉行局務會報，佛光山住持心保和尚致贈星雲大師「行道天下．福滿人間」墨寶給警政署長陳家欽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局22日在佛光山佛陀紀念館舉行局務會報，佛光山住持心保和尚致贈星雲大師「行道天下．福滿人間」墨寶給警政署長陳家欽 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局22日在佛光山佛陀紀念館舉行局務會報，佛光山住持心保和尚到場歡迎，致贈星雲大師「行道天下．福滿人間」墨寶給特別南下頒獎給縣警局新冠肺炎防疫、緝毒等有功人員的警政署長陳家欽；署長並致詞感謝員警的辛勞。

▲屏東縣政府警察局22日在佛光山佛陀紀念館舉行局務會報，佛光山住持心保和尚致贈星雲大師「行道天下．福滿人間」墨寶給警政署長陳家欽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警政署長陳家欽（右）致贈紀念品給佛光山，由心保和尚代表接受，左屏東縣政府警察局李文章局長 。▼下大合照，前排─佛光山都監院慧傳院長（右）、心保和尚（右四）、陳家欽署長（中）、李文章（左四）佛館陀紀念館永融副館長（左三）。  

▲屏東縣政府警察局22日在佛光山佛陀紀念館舉行局務會報，佛光山住持心保和尚致贈星雲大師「行道天下．福滿人間」墨寶給警政署長陳家欽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳家欽並表示，治安工作的維護永不間斷，針對特種行業引發之槍擊、殺人事件，必須強勢執法予以壓制，並提醒員警在執勤時務必特別注意自身安全。局務會報在和樂氣氛中圓滿結束。

▲屏東縣政府警察局22日在佛光山佛陀紀念館舉行局務會報，佛光山住持心保和尚致贈星雲大師「行道天下．福滿人間」墨寶給警政署長陳家欽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼陳家欽（中）頒獎有功人員、參加局務會報人員。

▲屏東縣政府警察局22日在佛光山佛陀紀念館舉行局務會報，佛光山住持心保和尚致贈星雲大師「行道天下．福滿人間」墨寶給警政署長陳家欽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

隨著國內新冠肺炎疫情的解封，行政院蘇院長於3706次院會中指示，政府部門或公家機關可至民間飯店舉辦會議、講習、訓練等活動，由政府帶頭來振興經濟。屏東縣政府警察局配合行政院蘇院長指示並調劑員警長久以來的工作壓力，7月份局務會在佛光山佛陀紀念館舉行，並獲得佛光山佛陀紀念館協助辦理。

佛光山住持心保和尚、都監院院慧傳院長 佛陀紀念館副館長永融法師代表星雲大師到場致意歡迎，並致贈星雲大師「行道天下．星滿人間」墨寶給署長陳家欽。

這次行程，除了既定的局務會報程序外，並利用時間讓與會同仁參訪觀音殿、觀賞貧女一燈影片等，讓員警在百忙之中，獲得一份可以安定身、心、靈的慰藉，藉以疏壓解憂，讓員警獲得心靈洗滌，增進生活、工作效能。

署長陳家欽特別南下表揚屏東縣政府警察局員警對於治安維護與防疫工作的辛勞與努力，更利用這次警察局局務會報機會，頒發執行肅毒與防疫工作上有特殊表現的績優員警獎勵金，計肅毒獎勵金2件2人、防疫獎勵金7件7人、防疫團體獎勵金1件。

►「黛珂甦妍淨化前導液」有個可愛的暱稱「紫蘇水」150ml，原價1300元，特價1100元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
快訊／路透：中國政府考慮關閉「美國駐武漢領事館」
緯創取得立訊人民幣30億元普通股　加強雙方策略合作關係
快訊／高雄嚴重車禍！轎車大轉彎「失控撞歪電桿」車頭全爛1死2
28歲女激情後下面血流不止　就醫發現竟是「男兒身」！當場崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百年東勢公學校宿舍改建　台中客家故事館揭牌

稻香中的仲夏音樂會　池上學子25日將共同演出

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼...網讚「免費停車就是贏」

屏警局務會報移師佛光山佛陀紀念館　署長陳家欽南下頒獎

竹市府第二代幸福食堂　製作90份暖心餐食感謝醫護

清華大學醫療園區預定用地　納入桃園航空城優先搬遷區

遊民身體不適通報15小時人送醫社工還未到　社工：正準備過去

暑假看電影環遊世界　竹市兒童影展今起售票

中市警防疫破刑案有功　警政署長陳家欽赴警局表揚

青少年學生暑假生活要精彩　枋寮警會同教官反詐反騙

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

百年東勢公學校宿舍改建　台中客家故事館揭牌

稻香中的仲夏音樂會　池上學子25日將共同演出

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼...網讚「免費停車就是贏」

屏警局務會報移師佛光山佛陀紀念館　署長陳家欽南下頒獎

竹市府第二代幸福食堂　製作90份暖心餐食感謝醫護

清華大學醫療園區預定用地　納入桃園航空城優先搬遷區

遊民身體不適通報15小時人送醫社工還未到　社工：正準備過去

暑假看電影環遊世界　竹市兒童影展今起售票

中市警防疫破刑案有功　警政署長陳家欽赴警局表揚

青少年學生暑假生活要精彩　枋寮警會同教官反詐反騙

百年東勢公學校宿舍改建　台中客家故事館揭牌

稻香中的仲夏音樂會　池上學子25日將共同演出

5天找到420具屍！街上、民宅橫躺遺體...「世界屋頂」新冠大爆發

王世堅碩士讀四年有感！批李眉蓁：整本都引述？開什麼玩笑

盼「疫情危機化轉機」！2020雙城「衛生分論壇」　聚焦城市防疫交流

全中運／體操史上第一「7金王」　莊佳龍最大贏家

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼...網讚「免費停車就是贏」

阿公揮汗耕種！調皮孫衝田埂「洗腳幫倒忙」　網笑：回家慘了

柴幼幼太無聊！　狂啃黑柴耳朵「小手輕拍＋摸鼻」求陪玩

搜身竟要妙齡女「取出棉條、拉下內褲」！　雪梨警離譜行徑曝光

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

就在青埔附近！　清大附設醫院案通過

清潔員上班鼓吹罷免議員 高市議處

澎湖計程車司機超正！他一上車推爆

遊民身體不適通報15小時人送醫社工還未到

警犬小虎與毒蛇對峙警示保護員警安全

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給機會

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

台南市長黃偉哲網路好感王稱霸全台

台南新冠肺炎檢疫男子偷溜外出被警查獲

更多熱門

相關新聞

中市警防疫破刑案有功　警政署長赴警局表揚

中市警防疫破刑案有功　警政署長赴警局表揚

內政部警政署署長陳家欽22日上午出席「台中市政府警察局週報會議」，表揚14位協助防疫及偵破刑案有功人員，感謝台中市政府警察局在嚴重特殊傳染性肺炎期間協助執行防疫工作、振興經濟三倍券護送勤務與領購秩序及治安維護的辛勞，也期許警察同仁繼續努力，堅守崗位，避免重大治安事件發生，讓人民安居樂業。

屏東建國派出所「刺眼白牆」　先罩帆布降光害

屏東建國派出所「刺眼白牆」　先罩帆布降光害

警政署全國「威力掃蕩」　台南警強勢執法

警政署全國「威力掃蕩」　台南警強勢執法

今晚全國大臨檢　副署長督軍北市林森區

今晚全國大臨檢　副署長督軍北市林森區

2都警局長遭拔官　今晚全國擴檢...「他」坐鎮高雄

2都警局長遭拔官　今晚全國擴檢...「他」坐鎮高雄

關鍵字：

屏東縣警局警政署署長陳家欽佛陀紀念館心保和尚

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

陳小春被狂罵半年不忍了！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面