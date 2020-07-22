屏警局務會報移師佛光山佛陀紀念館　署長陳家欽南下頒獎

▲屏東縣政府警察局22日在佛光山佛陀紀念館舉行局務會報，佛光山住持心保和尚致贈星雲大師「行道天下．福滿人間」墨寶給警政署長陳家欽 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局22日在佛光山佛陀紀念館舉行局務會報，佛光山住持心保和尚到場歡迎，致贈星雲大師「行道天下．福滿人間」墨寶給特別南下頒獎給縣警局新冠肺炎防疫、緝毒等有功人員的警政署長陳家欽；署長並致詞感謝員警的辛勞。

▲警政署長陳家欽（右）致贈紀念品給佛光山，由心保和尚代表接受，左屏東縣政府警察局李文章局長 。▼下大合照，前排─佛光山都監院慧傳院長（右）、心保和尚（右四）、陳家欽署長（中）、李文章（左四）佛館陀紀念館永融副館長（左三）。

陳家欽並表示，治安工作的維護永不間斷，針對特種行業引發之槍擊、殺人事件，必須強勢執法予以壓制，並提醒員警在執勤時務必特別注意自身安全。局務會報在和樂氣氛中圓滿結束。

▲▼陳家欽（中）頒獎有功人員、參加局務會報人員。

隨著國內新冠肺炎疫情的解封，行政院蘇院長於3706次院會中指示，政府部門或公家機關可至民間飯店舉辦會議、講習、訓練等活動，由政府帶頭來振興經濟。屏東縣政府警察局配合行政院蘇院長指示並調劑員警長久以來的工作壓力，7月份局務會在佛光山佛陀紀念館舉行，並獲得佛光山佛陀紀念館協助辦理。

佛光山住持心保和尚、都監院院慧傳院長 佛陀紀念館副館長永融法師代表星雲大師到場致意歡迎，並致贈星雲大師「行道天下．星滿人間」墨寶給署長陳家欽。

這次行程，除了既定的局務會報程序外，並利用時間讓與會同仁參訪觀音殿、觀賞貧女一燈影片等，讓員警在百忙之中，獲得一份可以安定身、心、靈的慰藉，藉以疏壓解憂，讓員警獲得心靈洗滌，增進生活、工作效能。

署長陳家欽特別南下表揚屏東縣政府警察局員警對於治安維護與防疫工作的辛勞與努力，更利用這次警察局局務會報機會，頒發執行肅毒與防疫工作上有特殊表現的績優員警獎勵金，計肅毒獎勵金2件2人、防疫獎勵金7件7人、防疫團體獎勵金1件。

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