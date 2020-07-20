因為馬來西亞籍妻子愛吃...屏東農友潘永吉種紅毛丹　今年結果最多

▲屏東縣內埔鄉農友潘永吉因娶了馬來西亞籍的太太楊玉鳳紅毛丹，就種這種水果，解妻思鄉愁 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉農友潘永吉因娶了馬來西亞籍的太太楊玉鳳，由於老婆很喜歡吃紅毛丹，10幾年前種了100多棵，這幾年陸續收成，今年結果量最多，不僅自己吃，還能擺攤銷售及宅配服務。

45歲的潘永吉原在工程業服務，因宗教信仰關係，17年前與馬來西亞籍楊玉鳳結婚，父親留下來的6分多地農田原本種檳榔，他陸續在檳榔樹下種各種果樹，其中以紅毛丹最多。

他說，因老婆愛吃紅毛丹，種的果樹中以紅毛丹最多，剛開始沒種成功，陸續補種，所以田裏最老的樹有15年，最小的7-8年，以前都有少量結果，今年一批一批開花結果，產量大增。

楊玉鳳表示，在馬來西亞紅毛丹是很平常的水果，但剛來台灣卻很少看到，想吃就只能回娘家才吃得到，直到最近幾年才真正吃到家鄉味，每吃一回就有一次的感動。

潘永吉因還有其他工作，只能利用閒暇管理果園，果園除紅毛丹外，還有山竹等，友善管理下，像是一片小森林，因不噴藥，果實安全衛生，今年量產，首次擺攤販售，楊玉鳳還利用臉書或社交軟體銷售，同樣來自印尼、馬來西亞的姊妹伴也會來訂購。

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