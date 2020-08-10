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《紐時》爆川普夢想成為「總統山第5顆頭像」　白宮已和當地政府接觸討論

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▲▼川普在總統山前擺拍。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在總統山前擺拍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國名人川普自從上任總統後，不斷力求「表現」試圖以各種方式名留青史，《紐約時報》爆料，白宮早在去年就已和南達科塔州州長諾姆（Kristi Noem）聯繫，談論想在總統山（Mount Rushmore）4位美國最偉大的總統像旁，再加一顆川普的頭像。

內部消息人士向《紐約時報》透露，在白宮與諾姆電話聯繫過後，去年7月4日的國慶，川普即與幕僚飛往該州慶祝國慶，在總統山前擺拍，並利用取景角度將自己的頭與身後60英呎（約18公尺）高的四位偉大總統像同框，具有強烈暗示意味。

總統山的歷史與當初雕刻的意圖，多年來屢遭社會運動人士和當地美國原住民部落酋長批評，而國慶日當天，川普在支持者的簇擁上為總統山辯護，表示這將會作為「我們祖輩永恆的貢獻，以及我們自由的象徵」永遠挺立在此。

事實上，諾姆此前就有提及過川普的「總統山夢想」，表示他想與美國開國總統喬治華盛頓（George Washington）、湯瑪斯傑佛遜（Thomas Jefferson）、亞伯拉罕林肯（Abraham Lincoln）與狄奧多羅斯福 （Theodore Roosevelt）並列。她2018年接受訪問時表示，在白宮橢圓辦公室和川普進行兩人的首次會面時，川普就表達了這個想法。

▲▼南達科塔州州長諾姆（Kristi Noem）。（圖／翻攝自臉書「Kristi Noem」）

▲南達科塔州州長諾姆表示，川普認真想把自己的頭像並列在總統山上。（圖／翻攝自臉書「Kristi Noem」）

「他說，克里斯蒂（諾姆的名字），過來這裡，和我握手」，諾姆描述和川普的會面，「然後我和他握手，我說『總統先生，你應該找個時間來南達科塔州。我們有總統山。』然後他告訴我，『妳知道我的夢想就是看見自己的臉出現在總統山上嗎？』」起初她只認為這只是玩笑話，「我開始笑。他沒有笑，他完全是認真的。」

更早之前，川普於2017年在俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）的競選造勢場合上，就已經透露自己有這個想法。

總統山是拉什摩爾山的別稱，巨大的浮雕是作為紀念美國建國150年的歷史，於1925年刻下。暱稱泰迪的狄奧多羅斯福，是總統山上與當代最近的總統，他曾任美國海軍部副部長，並參與美西戰爭，並於1900年和麥金利（William McKinley）搭檔當選副總統，隔年麥金利遭刺身亡，羅斯福以42歲年齡繼任，成為美國史上最年輕的總統，任內深受國民愛戴。

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