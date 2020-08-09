CIA：目前「沒有證據」顯示中國政府透過TikTok獲取美用戶資料

▲CIA表示目前沒有證據指出中國政府透過TikTok獲取美國用戶的資料。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國總統川普認為微信和TikTok會自動從用戶方獲取大量訊息，簽署了行政命令打算封殺。不過日前美國中央情報局（CIA）在一份報告中卻表示，沒有任何證據指出中國政府已經透過TikTok來獲取美國用戶的資料。據悉，此報告也是美國封殺TikTok一事中的最新具體進展。

綜合外媒報導，據《紐約時報》指出，CIA的分析專員已經告訴白宮，雖然中國政府的確可以透過TikTok拿到美國用戶的資料，但目前「沒有任何證據」顯示他們真的有這麼做，且先前也有專家發現，臉書和許多美國科技公司收集用戶資料的方式和TikTok一樣。

不過川普仍然在本月6日簽署行政命令，禁止美國企業和抖音（TikTok）及其母公司「字節跳動」、微信（WeChat）跟其母公司「騰訊」進行交易，而這項命令將在45天後、9月20日生效。據悉，川普認為微信和TikTok會自動從用戶方獲取大量訊息，並會被中國共產黨威脅，交出美國用戶的個人資料，「可能讓中國追蹤聯邦雇員和相關合作廠商的位置，建立用於詐欺的個人檔案，並進行商業間諜活動。」

報導指出，CIA的這份報告是川普封殺TikTok一事的最新進展。據悉，美國議員十分擔心中國政府透過TikTok獲取用戶資料，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就曾提出「乾淨網路」計畫，打算封殺手機應用程式商店中的「不可信中國軟體」。