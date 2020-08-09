美國衛生部長明10點晉見蔡英文　下午與陳時中簽署衛生合作備忘錄

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日傍晚率團抵達台灣，他搭乘美國空軍C-40B行政專機，機尾漆有美國國旗，這象徵美國官方身份正式訪問，具重要意義。訪團一行下機後，也火速搭乘專車赴萬豪飯店休息，10日上午將入府晉見總統蔡英文。

▲美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）



阿札爾本次訪問台灣，是1979年以來訪台層級最高，也是6年來首位訪問台灣的美方內閣官員；根據美國《總統繼任法》，衛生部長職位是美國總統繼位順序排名第12名，高於曾經來台參訪的能源部長、經濟部長等官員。

阿札爾的訪團搭乘的是美國空軍C-40B行政專機，於9日下午4時48分降落空軍松山指揮部，特別的是，它的機尾漆有美國國旗，這代表美國官方身份正式訪問台灣，具有象徵性意義。

在專機停妥後，訪團依序走下機梯，阿札爾下機時，AIT處長酈英傑、衛福部疾病管制署長周志浩、外交部北美司司長徐佑典、外交部政務次長田中光等人，都已在停機坪等候，雙方都配戴口罩，且遵守防疫規範不握手，僅有拱手致意。

▲▼美國衛生部長阿札爾抵達台灣，入住萬豪酒店，晚間周遭狀況。（圖／記者莊喬迪攝）



本次阿札爾訪問台灣，雖然不需隔離14天，但仍需經過2次採檢，並且團員行程避免接觸民眾；在訪團下機之後，搭上外交部準備的專車直奔位於大直的萬豪飯店休息，而周邊也早已規劃警力維安，確保訪團的安全。

在10日的行程規劃上，總統蔡英文上午10點，將在總統府親自接見阿札爾一行人，屆時總統府也將透過臉書直播會面的狀況；結束之後，訪團預計下午3時，前往疫情指揮中心，屆時由疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中接待，雙方將進行「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」。

▼美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）

