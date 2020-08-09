雲林私人壇大火「燒剩鐵皮屋殼」！濃煙猛撲快速道路　女屋主奔逃

▲大埤鄉延平路72巷弄裡一戶鐵皮構造民宅傳出火警，該建築住宅緊鄰78快速道路，濃煙猛撲後上方快速道路。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣大埤鄉今（9）日晚間傳出一起民宅火警，雲林縣消防局晚間19點23分獲報指出，一戶鐵皮屋建築的民宅冒出濃煙大火，消防局隨即派出大埤、斗南、虎尾、公園及第一大隊等5個分隊警消人員前往搶救，警消到場發現該屋為私人壇，入口剩2個香爐，其餘傢俱等物品則燒到精光，所幸屋主緊急逃出，無人受傷。

大埤鄉延平路72巷弄裡一戶鐵皮構造民宅傳出火警，該建築住宅緊鄰78快速道路，火警濃煙猛竄，一度影響快速道路車輛，雲林縣消防局獲報火警後派出4個分隊及第一大隊，計出勤救災(護)車輛16車，警(義)消人員42人，由第一大隊副大隊長張哲彬帶隊前往由副大隊長指揮。

▲鐵皮建築物中隔間裝潢及傢俱都是木製，燃燒過程濃煙猛竄，警消人員到場後約30分鐘迅速將火勢撲滅。（圖／記者蔡佩旻攝）

發生火警民宅附近並無水源，警消人員到場後從巷口外的加油站佈500公尺水線進入搶救，射水搶救同時並將廚房兩桶已被女屋主關掉的瓦斯桶拖出屋外。鄰居表示，該建築是私人壇，裡面僅住著屋主夫婦2人，火警發生時男屋主外出不在家，女屋主悲傷表示，看到火只知道趕緊衝去廚房關瓦斯然後跑出來求救，其他什麼都不知道。

鐵皮建築物中隔間裝潢及傢俱都是木製，燃燒過程濃煙猛竄，警消人員到場後約30分鐘迅速將火勢撲滅，燃燒面積約30平方公尺，所幸無人受傷，詳細起火原因須由火災調查人員進一步調查釐清。

▲警消到場發現該處疑為私人壇，入口僅剩2個香爐，其餘傢俱等物品則燒到精光，所幸屋主緊急逃出，無人受傷。（圖／記者蔡佩旻攝）



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