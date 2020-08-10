影／斗南惡火釀「1死3命危」！倉庫堆滿舊電腦　屋主曝初步原因：老鼠咬壞電線釀災

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南10日凌晨一場惡火，釀成詹姓一家七口1死3命危悲劇。據了解，起火點為一處堆置舊電腦主機及影印機廢料的倉庫，而事發當時，有鄰居聽見「嗶嗶波波」聲，接著就看見火光竄出，而火勢瞬間就將整個倉庫吞噬，釀成悲劇。

▲斗南凌晨惡火釀1死3命危，倉庫屋主推測是因老鼠咬壞電線造成火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

現場目擊民眾表示，事發當時聽見怪異聲響，立刻起身查看，沒想到就看見失火，於是趕緊大聲呼喊，並拿起水管想救火，但火勢猛烈，根本來不及救，整個倉庫就瞬間被吞噬。

起火倉庫的屋主表示，堆放的物品已經放了2、3年了，常會定期整理，而事發當時，他出來查看時，爆炸聲響已經很大聲，他推測因是有老鼠將電線咬壞，才造成火警。

▲倉庫內堆滿舊電腦主機及影印機廢料。（圖／記者蔡佩旻攝）

回顧案情，雲林消防局凌晨2時許接獲通報，指斗南大同路、同安街路口民宅火警，而現場火勢延燒右側大同路75號詹姓一家八口民宅，而消防人員趕抵現場時，屋內還有4人受困，消防進屋救出7人，其中祖孫4人遭濃煙嗆昏、OHCA，分別送往台大雲林分院、成大斗六分院及虎尾若瑟急救，其中送往虎尾若瑟醫院的11歲男童，經搶救後宣告不治，而至於詳細的起火原因，仍有待調查釐清。

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