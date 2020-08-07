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「美女變臉師」現身雲林火鍋店　面對面變臉秀讓「付清」超開心

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣首場吃火鍋看川劇變臉秀在斗六，川劇變臉一直讓人感覺神秘，一面面色彩鮮豔的臉譜被一層層替換，引人好奇想一虧究竟。斗六市一家火鍋店在父親節前夕特地邀請到「美女變臉師」，在晚餐席間安排5場變臉藝術表演。消費者劉先生表示，女兒特地訂位用餐，第一次看川劇變臉表演很新奇。

▲美女變臉師喬喬的表演，可近距離摸臉、觀賞變臉互動，更有傳聞摸到變臉師的臉是會好運一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲美女變臉師喬喬的表演，可近距離摸臉、觀賞變臉互動，更有傳聞摸到變臉師的臉是會好運一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六一家火鍋店開業4年多，不定時會推出表演活動，雖然餐點平價但業者總想讓消費者有更不一樣的用餐體驗，在炎夏之際曾推出比基尼外送餐點與比基尼上餐秀，而這回則是為了父親節首次重金禮聘知名美女變臉師為來慶祝父親節的消費者表演「川劇變臉秀」。

▲美女變臉師喬喬的表演，可近距離摸臉、觀賞變臉互動，更有傳聞摸到變臉師的臉是會好運一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲美女變臉師喬喬從學習、表演至今約十多年，身懷絕技的她其實除了川劇變臉表演之外，還會表演泡泡秀、魔術秀與氣球秀等較為逗趣、小朋友喜歡的節目。（圖／記者蔡佩旻攝）

消費者劉先生表示，女兒在臉書社群看見火鍋店宣傳，說有邀請變臉師表演川劇變臉，所以特別訂位用餐來慶祝父親節，以前只在電視上看過，這回第一次體驗，感到非常新奇、很驚喜，竟然在斗六就能觀賞這少見的表演。

▲美女變臉師喬喬的表演，可近距離摸臉、觀賞變臉互動，更有傳聞摸到變臉師的臉是會好運一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲美女變臉師喬喬的表演，可近距離摸臉、觀賞變臉互動，更有傳聞摸到變臉師的臉是會好運一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

美女變臉師喬喬受訪指出，五顏六色的臉譜絕不僅僅是為了為了好看，而是反映了人物的背景、性格、性情等，其實具有重要的意義。喬喬說，從拜師北京雜技團的師傅學習、表演至今約十多年，表演場合從大舞台至小餐廳都有，而雲林縣倒真的是第一次來，表演方式大多為與觀賞者近距離互動的方式演出。

美女喬喬表示，身懷絕技的她其實除了川劇變臉表演之外，本身還有泡泡秀、魔術秀與氣球秀等較為逗趣、小朋友喜歡的表演節目，在網路影片搜尋「甜姐兒童話氣球」都可欣賞。溫馨的父親節加上美女變臉師的演出，火鍋店內的氣氛hing到高點。

▲美女變臉師喬喬的表演，可近距離摸臉、觀賞變臉互動，更有傳聞摸到變臉師的臉是會好運一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲父親節期間將每桌送上一顆芭樂祝福每位父親芭爸節快樂。（圖／記者蔡佩旻攝）

天香皇品曹姓業者表示，這回請來上過央視與國內各大綜藝台的美女變臉師喬喬蒞臨，到現場和消費者互動，可近距離摸臉、觀賞變臉，更有傳聞摸到變臉師的臉是會好運一整年，因政府推出振興三倍券，我們也推出一波搭配振興優惠會餐券，購買1000元振興餐券可抵1300元的火鍋，在父親節期間將每桌送上一顆芭樂祝福每位父親芭爸節快樂。

▲美女變臉師喬喬的表演，可近距離摸臉、觀賞變臉互動，更有傳聞摸到變臉師的臉是會好運一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲因應政府推出振興三倍券，天香皇品也推出一波搭配振興優惠會餐券，購買1000元振興餐券可抵1300元的火鍋。（圖／記者蔡佩旻攝）

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