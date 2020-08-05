台南高壓氣體鋼瓶傾倒撞擊搬運工人　破頭斷手3輕重傷送醫急救

▲台南市永康區環工路1家公司，發生高壓氣體鋼瓶傾倒在地面旋轉，而撞擊到一旁搬運工人，導致3人頭部及手部骨折受傷送醫救治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區環工路1家公司，5日上午發生工人在搬運高壓氣體鋼瓶時，發生鋼瓶傾倒在地面旋轉，而撞擊到一旁搬運工人，導致3人頭部及手部骨折受傷，消防局出動救護車前往將3人送醫救治。

台南市消防局119勤務中心指出，台南市永康區環工路1家企業，5日上午11時28分許，發生高壓氣體鋼瓶傾倒後，鋼瓶在地面旋轉，撞擊到一旁搬運人員，導致3人受傷，消防局馬上出動永康、大橋及鹽行等消防分隊救護車前救援。

永康消防分隊車組到達，發現現場無火煙，為消防公司人員在搬運海龍高壓氣體鋼瓶時，發生鋼瓶傾倒，高壓氣體外洩，造成鋼瓶在地面旋轉，而撞擊到一旁搬運人員，導致3人受傷，並非氣體爆炸。

受傷的消防公司員工49歲黃姓男子右手骨折、意識清楚由永康消防分隊救護車送前往永康奇美醫院救治；48歲陳姓男子右後腦杓撕裂傷血腫、腹部擦傷，意識清楚由大橋消防分隊救護車載送前往安南醫院救治；44歲吳姓男子右前臂骨折、意識清楚由鹽行消防分隊載送前往永康奇美醫院救治。目前肇事原因及相關責任正由台南市警永康分局調查中。

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