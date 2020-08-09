19國精英競逐崇越論文大賞　賴清德：鼓勵研究創新、提升台灣競爭力

▲副總統賴清德出席崇越論文大賞致詞。（圖／崇越科技提供）



政治中心／綜合報導

台灣管理學界的碩博士論文競賽「崇越論文大賞」，今年已邁入第13個年頭，9日於圓山大飯店舉行頒獎典禮。副總統賴清德受邀出席致詞，鼓勵研究創新，培育台灣人才，進而提升台灣產業競爭力。

賴清德於開幕致詞時感謝崇越科技辦理崇越論文大賞，鼓勵研究創新，培育台灣人才，進而提升台灣產業競爭力，新的時代來臨帶來各種改變，首先是地緣政治的改變，民主秩序需要所有人團結爭取；其次，新冠肺炎尚未完全受到控制，確診及死亡人數不斷攀升，台灣的防疫物資必得準備充足；最後為工業4.0、5G、人工智慧、物聯網等新科技不斷改變世界。

面對新時代的來臨，賴清德期勉論文大賞得獎者，需不斷以創新因應各種變化，掌握時代脈動並借力使力，提升自我競爭力。

本屆崇越論文大賞共有來自19個國家、72所大學的832篇論文角逐特優論文獎項，經過四輪嚴謹的書面與口頭報告審查，篩選出107篇論文，再自其中精選6篇特優論文，其內容多能呼應產業趨勢，如：物聯網、賣家直播、線上評價、Bank4.0。

崇越集團董事長郭智輝博士表示，透過辦理崇越論文大賞，積極鼓勵產學合作，讓碩博士生在研究期間便培養獨立思考、研究的能力，不僅能發現問題，更有預防問題、解決問題，以及問題發生後的處理能力。

因應全球產經情勢變局、提升台灣的經貿實力與產業競爭力，崇越論文大賞透過設立「外籍生學位論文」組，鼓勵國際學術交流。本屆論文大賞計有來自美、德、非、土耳其、日本、東南亞等共19國碩博士生參與競賽。來自印尼的依丁（Muhammad Izharuddin），研究環境變動及輿論對於健康資訊系統的漸進優化模式；由於全球新冠肺炎（COVID-19）仍未受到有效控制，該研究被評為極具實務參考價值，獲得外籍生學位論文組特優論文獎以及6萬元獎金。

▲崇越集團董事長郭智輝頒獎。（圖／崇越科技提供）