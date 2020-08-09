　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸商務部長：下半年要穩住外貿外資基本盤　促進國內消費發展

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸商務部部長鍾山。（圖／CFP）

▲大陸商務部部長鍾山。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部部長鍾山近日接受媒體採訪表示，中國商務工作下半年的主要任務是穩住外貿外資基本盤，促進國內消費發展，推動國內國際雙循環，「我們要在穩住外貿主體方面下功夫，穩住產業鏈供應鏈，穩住全球貿易大國地位。」

鍾山指出，外貿方面在下半年面臨的形勢更加複雜嚴峻，世界經濟下滑對需求的影響將進一步顯現，產業鏈供應鏈受阻，保護主義和逆全球化思潮不斷升溫，外貿企業生存壓力仍然很大。

鍾山提到，為了穩住外貿，首先要加大政策支持力度，推動出台和落實出口退稅、外貿信貸、出口信保、出口轉內銷等系列穩企紓困政策，讓政策惠及更多外貿企業，鼓勵企業創新發展，激發企業活力。根據形勢變化，加強政策儲備，推動出台新的政策措施。

鍾山表示，第二要優化國際市場佈局，鞏固傳統市場，開拓新興市場，深化「一帶一路」經貿合作，創新辦展模式，線上線下結合，辦好廣交會等展會，支持企業建設海外國際營銷網絡、海外倉，積極擴大進口，辦好第三屆中國國際進口博覽會，滿足國內生產生活需要，提振全球市場信心。

鍾山指出，第三是發展新業態新模式，今年將加快推進跨境電商、市場採購貿易方式等試點，跨境電商綜合試驗區從原來的59個擴大到105個，「我們將大力支持這些貿易新業態新模式發展，加快推動新設電子商務綜合試驗區落地，做好市場採購貿易方式擴圍工作，培育外貿新動能。」

鍾山提到，全球跨國投資大幅萎縮，一些國家鼓勵產業回流，國際引資競爭加劇，中國產業向外轉移壓力加大，利用外資困難增多，同時，中國擁有14億人口的龐大市場和完善的產業配套體系，而且營商環境不斷改善，相信聰明的外商一定不會放棄中國市場，「下半年，商務部將重點在穩定外資存量、擴大外資增量方面下功夫，保持利用外資大國地位。」

鍾山指出，下半年將進一步擴大開放、建設好開放平台，並優化營商環境，認真落實《外商投資法》及配套法規規章，出台外商投資企業投訴工作辦法，保護外商合法權益，保護知識產權，營造穩定公平透明的營商環境，讓外商在中國放心、安心、有發展。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
《產經新聞》驚爆：台美官方討論成立新國際組織「取代WHO」
熱帶低壓家門口生成！10日不排除成颱風「米克拉」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

進口冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心緊急出動　19人檢驗結果出爐

港媒：林鄭哈佛次子疑離美　上月告訴室友「家有急事」返港

小米「澎湃晶片」久無音訊　雷軍：遇到巨大困難

香港政務司長：無懼美方制裁　全面支持中央政府反制！

美國制裁林鄭月娥　央視：絕不任由胡作非為　把戲注定白費勁

舉報亂倒垃圾！一家四口惹血光報復　大刀斬下...2歲兒臉剩一半「露出腮腺」

深圳航空客機高度驟降5500公尺　發出緊急代碼後返航

香港立法會選舉延後　陸人大常委會就「真空期」提解決案

華為推「HMS新系統」替代Google！　全球月活用戶突破7億

陸商務部長：下半年要穩住外貿外資基本盤　促進國內消費發展

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

李眉蓁「海水沖馬桶」如何執行？　她頻跳針：就不想讓高雄人提水

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

進口冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心緊急出動　19人檢驗結果出爐

港媒：林鄭哈佛次子疑離美　上月告訴室友「家有急事」返港

小米「澎湃晶片」久無音訊　雷軍：遇到巨大困難

香港政務司長：無懼美方制裁　全面支持中央政府反制！

美國制裁林鄭月娥　央視：絕不任由胡作非為　把戲注定白費勁

舉報亂倒垃圾！一家四口惹血光報復　大刀斬下...2歲兒臉剩一半「露出腮腺」

深圳航空客機高度驟降5500公尺　發出緊急代碼後返航

香港立法會選舉延後　陸人大常委會就「真空期」提解決案

華為推「HMS新系統」替代Google！　全球月活用戶突破7億

陸商務部長：下半年要穩住外貿外資基本盤　促進國內消費發展

萌柴夜闖民宿挑菜！「唉呦～這支不錯」全叼走　苦主出門一看秒傻眼：鞋呢

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

日媒爆台美討論「取代WHO」新組織　總統府深夜緊急回應了！

19歲男援交遇真愛！痴戀33歲「個工姐姐」　見警上門衝出護花

中職／柯有倫與詹子賢合唱想改行　魏如萱壓軸全場安可

病患大鬧北榮！砸爆「醫師室窗戶」狠嗆：找黑道教訓你　醫師決定告了

彰化「萬人抽血」爆藏社區感染！名醫列4重點回應...無症狀患者病毒降更慢

銷魂Daniel南昌公園泡妞！4台女被哄上床「乖乖借135萬」…結果揚長而去

4歲女兒被偷拍「沒馬賽克就PO網」！　秦昊父親節動怒：請保護未成年兒童

萬茜車禍右手骨折…帶傷首現身！　「護具貼亮片」親曝現況：運動神經受損

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

大陸熱門新聞

冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心急出動

新婚2個月　他發現嬌妻竟隱瞞愛滋

華為推新系統替代谷歌！月活量破7億

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

情侶開房3天遭現場直播！他崩潰：就沒停過

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

媽媽產前腹中胎兒怪怪的！出生後醫驚呆：23年沒見過

哆啦A夢變18禁！改編漫畫情節超犯規

癡情女大生慘遭男友殺害！他身分起底網發毛

高三男冷血預謀殺同學！瞄準脖子拔刀索命

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

失蹤女大生挖出屍體！父爆詭異細節

港媒：林鄭哈佛次子疑離美　曾稱「家有急事」

更多熱門

相關新聞

陸商務部長鍾山：將加大政策支持

陸商務部長鍾山：將加大政策支持

面對全球新冠肺炎疫情持續，中美摩擦激化，大陸商務部長鍾山坦言，下半年，中國外貿面臨的形勢更加複雜嚴峻，商務部將加大政策支持力度，讓政策惠及更多外貿企業。並強調中國擁有14億人口的的龐大市場、完善的產業配套體系，「相信聰明的外商一定不會放棄中國市場。」

中國對美聚苯醚祭反傾銷調查

中國對美聚苯醚祭反傾銷調查

反傾銷　美ITC表決確認繼續調查台韓泰輪胎

反傾銷　美ITC表決確認繼續調查台韓泰輪胎

美商務部長：企業可能考慮是否在香港設總部

美商務部長：企業可能考慮是否在香港設總部

陸商務部長：力推今年內簽署RCEP

陸商務部長：力推今年內簽署RCEP

關鍵字：

商務部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《產經》：台美將討論新國際組織　取代WHO

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

台南1天11起死亡　日商墜25樓亡

冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心急出動

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

下面超臭男友嫌爆！她開腿「起司瀑布」秒流出　醫見神秘黑線傻了

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

7歲妹生前最愛！新竹麥當勞破例了

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

年輕妹套房接客　「9天激戰40人」生意超火

熱帶性低氣壓生成！明離台灣最近

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面