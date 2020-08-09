陸商務部長：下半年要穩住外貿外資基本盤　促進國內消費發展

▲大陸商務部部長鍾山。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部部長鍾山近日接受媒體採訪表示，中國商務工作下半年的主要任務是穩住外貿外資基本盤，促進國內消費發展，推動國內國際雙循環，「我們要在穩住外貿主體方面下功夫，穩住產業鏈供應鏈，穩住全球貿易大國地位。」

鍾山指出，外貿方面在下半年面臨的形勢更加複雜嚴峻，世界經濟下滑對需求的影響將進一步顯現，產業鏈供應鏈受阻，保護主義和逆全球化思潮不斷升溫，外貿企業生存壓力仍然很大。

鍾山提到，為了穩住外貿，首先要加大政策支持力度，推動出台和落實出口退稅、外貿信貸、出口信保、出口轉內銷等系列穩企紓困政策，讓政策惠及更多外貿企業，鼓勵企業創新發展，激發企業活力。根據形勢變化，加強政策儲備，推動出台新的政策措施。

鍾山表示，第二要優化國際市場佈局，鞏固傳統市場，開拓新興市場，深化「一帶一路」經貿合作，創新辦展模式，線上線下結合，辦好廣交會等展會，支持企業建設海外國際營銷網絡、海外倉，積極擴大進口，辦好第三屆中國國際進口博覽會，滿足國內生產生活需要，提振全球市場信心。

鍾山指出，第三是發展新業態新模式，今年將加快推進跨境電商、市場採購貿易方式等試點，跨境電商綜合試驗區從原來的59個擴大到105個，「我們將大力支持這些貿易新業態新模式發展，加快推動新設電子商務綜合試驗區落地，做好市場採購貿易方式擴圍工作，培育外貿新動能。」

鍾山提到，全球跨國投資大幅萎縮，一些國家鼓勵產業回流，國際引資競爭加劇，中國產業向外轉移壓力加大，利用外資困難增多，同時，中國擁有14億人口的龐大市場和完善的產業配套體系，而且營商環境不斷改善，相信聰明的外商一定不會放棄中國市場，「下半年，商務部將重點在穩定外資存量、擴大外資增量方面下功夫，保持利用外資大國地位。」

鍾山指出，下半年將進一步擴大開放、建設好開放平台，並優化營商環境，認真落實《外商投資法》及配套法規規章，出台外商投資企業投訴工作辦法，保護外商合法權益，保護知識產權，營造穩定公平透明的營商環境，讓外商在中國放心、安心、有發展。