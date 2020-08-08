陸商務部長鍾山：將加大政策力度　聰明的外商不會放棄中國市場

▲中國官方要繼續發展外貿，吸引外商投資 。圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對全球新冠肺炎疫情持續，中美摩擦激化，大陸商務部長鍾山坦言，下半年，中國外貿面臨的形勢更加複雜嚴峻，商務部將加大政策支持力度，讓政策惠及更多外貿企業。並強調中國擁有14億人口的的龐大市場、完善的產業配套體系，「相信聰明的外商一定不會放棄中國市場。」

事實上，這是繼5月鍾山在北京全國兩會部長通道上，提到「外商一定不會放棄中國市場」一說，作為疫情期間的信心喊話後，再次強調中方需要透過穩住外貿外資基本盤，以確保經濟穩定。

▲大陸商務部長鍾山。（圖／路透社）

據大陸官媒《新華社》報導，鍾山是在近日受訪時說，下半年世界經濟下滑對需求的影響將進一步顯現，外貿企業生存壓力仍然很大。因此，商務部將加大政策支持力度，推出和落實出口退稅、外貿信貸、出口信保、出口轉內銷等系列穩企紓困政策，讓政策惠及更多外貿企業。

他說，疫情衝擊下，全球跨國投資大幅萎縮，一些國家鼓勵產業回流，國際引資競爭加劇，中國產業向外轉移壓力加大，利用外資困難增多。

但鍾山認為，上半年，仍有不少外資企業持續擴大在華投資，投資額1億美元以上外資大項目達到320個。「中國擁有14億人口的龐大市場和完善的產業配套體系，營商環境不斷改善，相信聰明的外商一定不會放棄中國市場。」

據大陸海關總署7日發布數據顯示，2020年7月份，中國外貿進出口總額2.93兆元人民幣，年增6.5%；其中，出口1.69兆元人民幣，年增10.4%，進口1.24兆元人民幣，年增1.6%，雙雙實現正成長。

但在貿易夥伴上面，今年前七個月，中美貿易總值為2.03兆元，年減3.3%，佔中國外貿總值的比重也下滑，為11.8%，另對歐盟貿易總值為2.41兆元，年增率僅0.1%，不過作為外第一大貿易夥伴，中國與東協貿易總值2.51兆元，年增6.6%。

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