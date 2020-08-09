影／動滋券上路「迪卡儂炸了！」結帳要等2hrs↑　各地網友回報...全台都在排

▲中和迪卡儂結帳要2小時。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

由體育署佛心加碼的「500元動滋券」，8日早上10時就可開始使用，不少人早已經決定要去逛迪卡儂，讓迪卡儂湧入大量人潮。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「迪卡儂結帳要2個小時」，說他本來要去中和店逛逛，結果一進去，店員就說結帳最少2小時起跳，嚇得他趕快回家，想等平日再去。

這位網友8日下午6點18分在PTT發文，說他人在中和迪卡儂，「一進來店員就說現在結帳最少要2個小時起跳，看了一下排隊人潮快繞一圈了，嚇到趕快回家，平日再來買。」原PO文中也附上許多照片，只見民眾大部分都戴上了口罩，有的推著購物車、有的拉著拖籃，統統站在藍色的行進路線裡等著要結帳，

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另一位到桃園店的網友也貼文「桃園迪卡儂人潮」，說他只是想買個瑜珈墊，排隊人龍誇張到讓他光看一眼，就決定要回家用線上購物，「迪卡儂到底有什麼必買的產品讓你願意排隊1hr以上呢？我逛了一下決定回家使用線上購物了，哈哈！」

▲桃園網友也被人龍嚇得打算回家網購。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，各地網友也紛紛回報，「桂林迪卡儂也是，爆了」、「南屯從中午就開始排～然後越排越長」、「中壢這裡迪卡儂也是」、「內湖差不多，剛排了快40分鐘」、「台中超級多人= =」、「鳳山也是」、「高雄也是，排隊好長。」還有店員現身，「我D卡儂打工仔現在休息一小啦，我這裡算比較小的分店還是要排1個多小時= =」。

其他人則是留言熱論，「好像有免費的INBODY測試」、「報復性排隊」、「 假日迪卡農一直都很擠吧」、「一堆人拿動滋券去用，結果大當機」、「我都平日去買，給你參考」、「網購就好啦……超商取貨199免運，宅配499」、「晚幾個禮拜去就不用排了，一堆呆瓜」、「一堆家長帶p孩吹冷氣、玩遊戲，結束這回合」、「這種天氣就是大賣場最棒。」