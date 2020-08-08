經歷許多社運後　台灣進步了什麼？網秒回「這2點」：很了不起

▲台灣成功的防疫措施獲得各界關注。（圖／總統府）

記者施怡妏／綜合報導

2020年新冠疫情肆虐全球，台灣成功守住疫情，防疫措施也受到國際關注，獲得許多好評，之前也通過了同性婚姻法案，為歷史寫下新的一頁，有網友因此好奇，「這幾年台灣進步了什麼？」許多網友紛紛回答，「一個疫情全世界大退步，只有我們撐著」。

原PO在PTT發文詢問，這幾年來台灣有許多社會運動，政府聽取人民的意見做出改善，2019年同性婚姻合法化，成為亞洲第一個同志婚姻合法化的國家；2020年面對疫情來勢洶洶，即使被拒絕在世界衛生組織（WHO）門外，依然能夠成功抵擋疫情的攻勢。原PO因此好奇，「有沒有過了這幾年台灣進步了什麼的八卦？」

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▲台灣是亞洲第一個同志婚姻合法化的國家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友們紛紛留言表示，「能夠維持台灣主權已經很好了」、「經濟這塊表現的不錯，近期防疫也不錯，在同婚或一些非主流議題也處理的不錯」、「台積股價」、「同性婚姻啊」、「市容進步很多，生活的只有舒服」、「環保意識吧」、「首次成功罷免」。

其中也有不少人提到台灣疫情的成功，「看到多少長年住在海外的台灣人，都要回台灣躲避疫情，光這點就很了不起了」、「肺炎全世界染病人數1930萬人，你還能發這篇文章，算不算有進步呢」、「疫情控制屌打全球還不知道是多無知」。