大阪「道頓堀」怎麼唸！　內行人曝正確發音：新堀江要唸台語

▲大阪道頓堀街景。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

大阪有許多知名的觀光景點，其中「道頓堀」幾乎是所有人必去的地方，走在街道上就能感受到大阪商人熱情和活力，是觀光客逛街吃美食的最佳選擇，但有網友疑問，大阪道頓堀的「堀」明明正確的讀音是「ㄎㄨ」，大家卻都唸「ㄐㄩㄝˊ」，「為什麼一直被唸錯？」

原PO在PTT發文，在疫情之前到大阪觀光，然而道頓堀最有名的就是跑跑人的海報，他因此詢問4名好友，「那個跑跑人附近有啥好吃的」。大家聽到的反應都是，「哦那個是道頓堀啦」，其中有兩個人唸「道頓ㄐㄩㄝˊ」，有兩個唸「道頓ㄎㄨ」。他事後還查字典，上面寫著「ㄎㄨ」，讓他忍不住大叫，「為什麼道頓堀一直被唸錯？」

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▲大阪固力果跑跑人。（圖／記者黃士原攝）

貼文曝光之後，網友們紛紛留言表示，「你用中文念漢字本來就是錯的了」、「反正怎麼念日本人也聽不懂」、「我念Dotonbori」、「掘、崛、堀。傻傻分不清」、「最正確是要用日文唸」、「明明就唸どうとんぼり」。還有網友表示，「就跟高雄新堀江一樣，台語是ㄎㄨ，從日語來」、「大概只有高雄人不會唸錯，新堀江」、「你唸高雄新堀江的台語就知道了，台語是 khut 要有入聲」。

根據教育部重編國語辭典修訂本記載，「堀」為洞穴之意，同「窟」字，且僅有ㄎㄨ這個讀音。

道頓堀是連接大阪府大阪市的河木津川，與東橫堀川全長2.5公里的運河，而「堀」在日文的意思是水道。1612年，安井道頓、安井道卜與平野鄉的安藤藤次（平野藤次）以私人財產興建一條運河，1615年完工。松平忠明以道頓的功績，把運河命名為道頓堀。