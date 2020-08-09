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2020草根新4代！全台規模最大體育實作研習營　「爸」氣登場

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▲2020草根新4代體育實作研習　爸氣登場。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲8月8日一連兩天，於清華大學南大校區展開台灣草根體育研習活動「草根新4代」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

8月8日父親開始一連兩天，於清華大學南大校區、展開深受全國體育老師青睞的台灣草根體育研習活動「草根新4代」，超過百位來自全國的現職教師及清華大學師資培育生報名參與，可說是全國規模最大的體育實作研習。

草根體育團長臺南安平國中王信凱老師表示，因應教育改革趨勢與潮流，體育教師投入課程研究與精進教學效能，是每位體育教師的基本態度，希望透過課程與教學的翻轉，讓親師生都能獲得不同的新課程體驗與教學能量，藉由「草根新4代」教師共備學習，激盪出能引領孩子習得因應未來生活可用能力的教學策略，並從中建構符合學生生活情境的學習歷程，讓體育教育除了運動「技能」的基本學習外，也能培養堅毅的「情意」態度，理解各項運動原理的「認知」基礎，進而延用於生活情境中的「行為」展現，培育台灣學生建構具有現代國際公民競爭力的基石。

▲2020草根新4代體育實作研習　爸氣登場。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼超過百位來自全國的現職教師及清華大學師資培育生報名參與，「草根新4代」可說是全國規模最大的體育實作研習。

▲2020草根新4代體育實作研習　爸氣登場。（圖／記者陳凱力翻攝）

清華大學運動科學系劉先翔教授表示，草根體育實作研習是非常有生命力的研習活動，由現職中小學老師發起，目的在提升中小學體育教學效能以及學童主動學習的精神，非常有意義的團體。

劉先翔教授說，清華大學是頂尖大學，也是師資培育大學，很高興能與草根體育團隊合作辦理這場涵蓋十二年國教各年段的教師增能活動，以十二年國教素養教學深入連結、開展出發，串起課程創新、創意內容，營造體育教學情境，並實現跨領域學習的增能活動，也期望邀請更多體育教師，加入這個與時俱進的精進行列，讓體育教育價值，扎根深化在每位學生身上！

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