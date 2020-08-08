美國很少見豬肉漢堡！　在地人揭「內幕」：只有牛肉才叫burger

▲原PO提問，在美國為何很少見到豬肉漢堡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

台灣有許多美式速食餐廳，受到年輕人的喜愛，菜單上不外乎是漢堡、炸物等餐點，但一名網友發現，在美國的素食餐廳，幾乎都是牛肉或是雞肉漢堡，很少有豬肉漢堡，就算有也都是獨立的小店，讓他不禁好奇詢問，「有沒有豬肉漢堡在美國很少見八卦？」

原PO在PTT發文，在台灣的速食店漢堡類有多種選擇，肉品也很多樣，有牛、豬、雞、魚等，但在美國的速食餐廳內卻不見豬肉漢堡的蹤影，「豬肉只做成培根混在牛肉，或是炸雞漢堡添加風味，而不是主要肉類。」

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▲內行人指出，「只有牛絞肉，也就是漢堡排才會叫做burger」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO在文章中指出，真正的豬肉漢堡似乎在獨立小店才有，一般的連鎖加盟店根本看不到。貼文一出之後，許多網友在底下留言，「對他們來說豬絞肉做成漢堡是邪門歪道吧」、「有很多sandwich是用豬肉的，名字不同而已」、「因為只有牛肉叫漢堡，其他都叫三明治」。

也有內行人跳出來解釋，「只有牛絞肉，也就是漢堡排才會叫做burger，其餘牛、豬、羊、雞、魚蝦都只能叫做sandwich，所以用豬肉的不能叫做burger，只能叫做sandwich，在美國沒有pork burger這種東西；但是手撕豬肉（pulled pork sandwich）倒是蠻常見的，墨西哥人也很愛把這東西加到taco裡頭。」