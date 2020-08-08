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人妻湯屋享受「用心服侍」！小王甜回：不捨從你嘴抽離　老公見網購明細崩潰

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻外遇，還與小亡互相討論性愛過程，綠帽夫發現後崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

北市一名人妻小花（化名）與同事小夫（化名）發生婚外情，不僅多次網購買禮物送對方，還買泡湯券，與對方甜蜜出遊，事後2人還互傳曖昧訊息，甚至討論性愛過程。小花丈夫發現後氣得對小夫提告求償，法院審理後，則判小夫須賠償小花丈夫20萬元。

小花丈夫主張，他與小花結婚10年，而小夫明知道小花已婚，卻仍自2018年1月起至2019年間與小花交往，而自此之後小花的行為舉止都相當怪異，經常半夜用手機回覆訊息，假日也會以朋友聚會為由而無法陪伴家人，信用卡卡費更暴增等，他才驚覺有異，而小花也在他的追問之下，坦承出軌。

小花丈夫表示，他事後要求檢查小花的手機，發現小花為了避免他起疑，前後6次網購禮品，並直接寄到小夫家送給小夫，另外還有一次是訂購烏來某溫泉館的2小時休憩券，而2人事後更互相傳送曖昧對話，甚至包括性愛過程等，讓他頓時頭頂冒綠光，氣得對小夫提告求償。

對此，小夫則否認與小花的姦情，辯稱他跟小花只是同事，並沒有交往，而他也不是小花丈夫所提的對話紀錄的當事人，是有人盜用他的照片、帳號使用等，且也不曾收過小花送的禮物。

不過，法官表示，現今社會權利意識高，而通訊軟體程式為了保護民眾的個資跟隱私，在建立及登入帳號時都會設立防偽或第三人登入，也會建立數道防線確認設定帳號及登入者的身分，如果有人要盜用小夫的帳號，會需要非常繁複的過程，才能盜用。法官認為，難以想像盜用者能經過如此繁複的過程盜用小夫帳號，因此不採信其說法。

法官另外查出，小花及小夫的對話中常以愛心貼圖穿插於對話間表達感受，並談及，「「我愛你」、「非常愛」、「我真的很愛你，可以愛的無怨無悔」、「陪我」、「我願意愛你很久很久」、「想你」、「寶貝」、「抱」、「約會」、「情人節約會」、「精蟲衝腦」、「勾引」、「跟你做愛真的很棒」、「你很享受而且會很用心的服侍我」、「我說捨不得從妳嘴拔出來」等言語。

法官認為，從對話中，可以看出2人並非一般男女正常社交往來的互動與交談，明顯就像是戀愛中的男女一般，且透過對話，也可看出2人的交往已有相當的時間，認定他破壞小花丈夫的婚姻，侵害小花丈夫配偶權，因此判小夫須賠償20萬元。全案可上訴。

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