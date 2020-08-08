老公信神家中點火作法！妻被迫「喝符水」精神崩潰　法院准休夫

▲老公沉迷宗教，家中四處貼符咒、樓梯間作法，她崩潰求離婚獲准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台南報導

王姓男子嚴重沉迷宗教，走火入魔的他不只會在家中到處貼符咒，甚至還會讓老婆不經意喝下符水。王妻痛訴，先生自從與朋友共組宮廟後，甚至直接不負擔家中生活費，讓她獨自扛起家計及養兒重擔，長期下來她因實在忍無可忍，決定提起離婚之訴，近日法院判決出爐。

王男2006年結婚，並與妻育有1子。王妻表示，2人結婚之初，家中傢俱、電器都是她與爸媽共同出資購買，另因婆婆曾說「男生沒在出這種費用」，所以就連房貸都是她爸爸看不下去2人經濟壓力，給了150萬幫忙清償。王妻稱，老公原本每月都會拿出1萬2千元給家用，但自從2017年密集與友人主持宮廟後，每月拿出的錢瞬間砍半，甚至2019年11月起就不再負擔家中費用，同年12月更直接傳訊告知她「車鑰匙來換這個月補習費」。

王妻加碼說，先生除了虔誠無比、花很多時間待在宮廟，經常晚歸、不陪家人外，現在更已走火入魔，四處於家中貼符咒，甚至還會趁她不知情的情況下，讓她喝下符咒水，害她每天精神恐慌，備感無形的壓力。

不管為了宗教還是生活，長期爭吵下王妻心已倦怠，故向法院訴請離婚。台南地院審理時，有關王男過度沉迷宗教一事，小孩也於法庭上證稱，家中除了各處都貼有符咒，他更曾看過爸爸在樓梯間作法「燒符咒」。

法官認為，王男與妻婚後常因家庭經濟、宗教信仰等問題爭執，斟酌2人自今年2月起即分居，中間都無聯繫，顯然已沒有夫妻共同永久生活的本質，審結判准離婚，小孩主要照顧權給媽媽，但王男每月應負擔9768元扶養費。

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