「爬上你身體」半年狂戰客服妹7次！人夫加碼曝「開房細節」…老婆聽完心碎

▲花花與人夫在網路上認識後，分別激戰7次，聲稱「雙方是進行性交易」，遭正宮求償100萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名張姓人妻發現丈夫與一名客服人員花花（化名）於2018年9月至2019年1月間接續開房7次，甚至互傳「爬上你身體嗎」、「只能爬我的喔」等調情訊息，讓張女精神崩潰，搜證後向花花求償100萬元。對此，新北地院審理後，判花花賠30萬元為適當，可上訴。

判決指出，張女與丈夫已結婚15年，卻無意間發現花花積極與丈夫示愛、交往，因而提告求償。不過，花花辯稱，她與張夫是在2018年認識，兩人為網友關係，當時張夫提議以金錢性交易，她並不知道張夫已婚，同年9月時，得知張夫身分後，她便開始有意疏遠，而張夫卻是不斷要求見面、約會，還曾恐嚇、騷擾她，持偷拍影片要脅，她強調，自己也是被害者，2019年1月間曾被張夫騙到汽車旅館硬上，該案新北地檢署正在偵辦中。

花花的辯護人則稱，整起事件源自於張夫一開始先開口要性交易，進而追求不成，恐嚇、騷擾花花，另外張夫得知自己被告強制性交後，藉由配偶張女的名義，再向花花索討賠償，若認定花花侵害配偶權一事，請法官酌情減輕賠償。

法官調查，張夫與花花聊天紀錄中，曾提及「何時可以約出來」、「明天哩，但我不想不戴保險套」、「問一下，我現在想要，是用手解決，還是忍到明天，留給你」、「哈哈哈哈哈哈，什麼鬼，看你啊」、「當然是留給你，免得讓你說我表現不好」、「下次我再穿，裡面不穿內褲」、「進房可以當場脫，然後」、「有想我嗎？」、「爬上你身體嗎」、「只能爬我的喔」等曖昧字句，而張夫更當庭列出與花花發生性行為的地點、見面日期等細節，足以認定兩人有親密行為、不當交往。

另外，法官認為，花花提出2019年1月遭張夫強制性交一事，檢方雖未偵結，但從張女提供2019年3月間至6月間的對話紀錄來看，能確認該時間點花花已拒絕與張夫再見面，且張女未能提供合意性交的證據，因此張女這部分主張外遇，難認有據，全案賠償僅考量2018年9月至2019年1月間所發生之事。

對此，新北地院勘驗張女受苦程度、接受心理輔導就醫狀況，並審酌兩造情況，最終判花花賠30萬元為適當，全案仍可上訴。

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