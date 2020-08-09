「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

▲彰化衛生局與台大公衛合作， 6月啟動萬人血清檢測。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

「彰化萬人血清檢測」6月啟動的新冠肺炎血清抗體調查，藉以了解確診個案、接觸者、居家檢疫隔離者等抗體分布情形，台大公衛系教授陳秀熙8日證實，4種高風險族群中，出現部分陽性反應，當地可能有潛在感染，甚至傳出有人有中和抗體，代表病發時症狀不輕。對此，衛生局回應，已決定8月25日公布期中報告。

最近陸續出現出境台灣返國之後確診的外籍人士個案，台大公衛學院與彰化衛生局合作，6月11日在彰化啟動「萬人新冠病毒血清檢測」，了解各族群、年齡的抗體分布情形及社區感染程度。

▲葉彥伯稱檢測已完成4000多人：若結果都呈陰性，有需要期中報告嗎？。（圖／資料照）



陳秀熙8日受訪時表示，目前針對確診者、接觸者、居家檢疫、居家隔離及健康照護人員等4大族群檢驗近3000人，初步發現部分出現陽性反應，「當地可能有潛在感染」，但實驗室最重要的測試結果還沒出爐，還沒有比例數據。

陳秀熙說明，這次萬人檢驗結果不只有快篩，還有針對NT抗體等中和抗體做確認，如果驗出中和抗體，意味著免疫細胞受刺激後產生，代表具有免疫力。他並進一步對外強調，血清抗體檢驗是檢驗過去感染狀況，和目前疫情無太大關連。

對此，衛生局長葉彥伯8日則回應，調查預計檢測萬人，目前已完成4000多人，期中報告將在8月25日出爐，公布檢測的4000至5000人的初步結果，「若結果都呈陰性，有需要期中報告嗎？」以這樣的的樣本數就具有代表性了，進一步的完整期末報告估計9月將完成。

葉彥伯說明，因檢驗對象中有確診個案，有產生中和抗體仍是好事，代表有保護效果，也就是將抗體放進病毒可以抑制、甚至消滅病毒，意味著「疫苗會有用」，而不是多少人有抗體。

▼外籍工程師爆染疫，彰化縣衛生局匡列371人。（圖／記者唐詠絮翻攝）



▼彰化衛生局說明中和抗體又稱免疫球蛋白(immunoglobulin，Ig)，是一種主要由漿細胞分泌，被免疫系統用於鑑別與中和外來物質（抗原）如細菌、病毒等病原體的Y字型單體。（圖／彰化衛生局）



中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，還需評估該檢驗的試劑敏感性、特異性，加上疾病盛行率低，存在偽陽性的風險。初步瞭解，檢驗對象都屬於高風險族群，確實可能出現抗體存在，這些陽性者可能真的是個案，因症狀不明顯沒有被偵測出來，等待相關研究結果進一步釐清。他也強調，若有出現陽性個案，經過長久時間已無傳染力，民眾毋須太過恐慌。

民進黨前立委林靜儀醫師也在臉書分析4點結論，她認為，先不論校正誤差值後的最終結果，以及是否有個案篩檢結果矛盾的部分，第一，全民戴口罩、勤洗手、避免人潮聚集的政策有效，否則為何沒有爆發群聚感染？第二，社區中曾有感染者，2月時發生台商和司機確診案就已知過年前可能就有感染者入境，並將當時的肺炎個案全部回撈一次。

第三，「萬人篩檢」從6月開始採檢，分析到現在，「那每天2000個入境者和目前仍在隔離的境外返國者，真要檢查要做到什麼時候？」第四，篩檢對象是高風險族群，這就是一直以來在進行的高風險者檢測，依照目前的情況，無法得知是否醫療和長照機構人員有驗出抗體，「如果有，那再一次代表台灣醫療人員的管控真的做太好，竟沒有發生院內感染。」

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▼林靜儀分析4點結論：代表戴口罩、勤洗手避免聚眾的政策有效。（圖／取自林靜儀臉書）

