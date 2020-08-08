6000人塞爆墾丁大街！僅1成旅客戴口罩：台灣疫情還好吧　一張圖讓人看呆

▲8大場所應戴口罩，墾丁大街夜市一張圖讓網友驚呆了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

中央社訊

今天是中央流行疫情指揮中心宣布8種場所戴口罩的第一個週末，全台各大夜市滿是人潮，除了台北士林夜市戴口罩的人較多外，多數夜市遊客和攤商多沒戴口罩，認為「台灣疫情還好」。

宜蘭羅東夜市許多熱門攤商前大排人龍，多數人都沒戴口罩，且沒保持社交距離，來自台北的林姓遊客說，他戴上口罩逛夜市，夜市內若有人潮聚集較多的地方，就不靠過去；李姓遊客說，到夜市就是要吃美食，戴口罩很不方便，只要在人潮多時保持社交距離就好。

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羅東鎮公所表示，近幾個月來不管新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情如何，都已在羅東夜市相關出入口呼籲民眾除飲食之外，都要戴上口罩防疫。

逛台北士林夜市民眾幾乎都有戴口罩，但有部分民眾吃食物時未戴口罩，與女友一起逛夜市的陳姓民眾說，近期天氣炎熱，戴口罩更悶熱，但發生疫情後，已習慣每天戴口罩；帶小朋友逛夜市的吳姓民眾表示，夜市是人潮較多地點，會戴上口罩，但發現有人已開始不戴口罩。

士林夜市郭姓攤販說，攤販普遍認為應多宣導讓民眾自行戴口罩，士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山受訪時說，約6、7成民眾逛夜市時都會戴口罩，攤商營業時都會戴口罩並提供消毒酒精給消費者，夜市出入口也有防疫人員勸導民眾戴口罩。

▲墾丁大街的照片可以看見，大多數旅客幾乎都沒有看戴口罩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台中市逢甲夜市今天晚間湧入不少人潮，記者到場觀察約有5成民眾戴上口罩，來自高雄的朱姓遊客說，夜市屬於戶外環境，不應強制戴口罩，若是室內則會主動戴上口罩；彰化的李姓遊客則說，現在疫情仍不明，只要到人較多的戶外還是習慣戴上口罩，保護自己也保護他人。

逢甲夜市販賣雞蛋糕的陳姓業者說，雖然是在戶外擺攤，但只要看到顧客未戴口罩，還是會建議對方戴口罩，因為前陣子疫情期間人潮銳減，大家都怕到了，有時一整晚收入不到新台幣300元，還是希望大家謹慎小心比較好。

台南市最大夜市「花園夜市」不戴口罩遊客約7成，戴口罩的遊客有3成，一名中年男子帶著就讀高中的兒子逛夜市，他表示，雖然兒子不喜歡戴口罩，但到戶外擁擠處父子倆還是會戴口罩。

「媽媽交代要戴口罩」一對青少年到花園夜市吃東西，雙雙戴著口罩，他們說，台南天氣熱，戴口罩很悶，但也沒辦法；不戴口罩的遊客有人說忘了，也有人認為當下疫情沒那麼嚴重，根本不必戴。

▲墾丁大街夜市人潮塞爆，戴口罩的遊客不到1成。（圖／記者吳奕靖翻攝）

今晚的六合夜市人潮不少，不管是果汁吧、烤肉攤、海產粥都出現排隊人潮，久違的消費買氣讓業者應接不暇，逛六合夜市的民眾大約只有1/4有戴口罩。

從台南到高雄逛六合夜市的黃小姐說，戶外空間應該可以解封，如果進入百貨公司或賣場就會戴口罩。

墾丁大街晚上人潮很多，實施人車分流，只用宣傳車宣導戴口罩，但沒有強制要戴口罩才能進大街，今晚（8日）大街估計約有6000人次以上，但戴口罩的遊客不到1成，戴口罩的攤商更少，來自高雄的一家羅姓3口都沒戴口罩，他們表示，「台灣疫情還好吧，沒戴口罩，不會擔心」。

來自北部大學的4名學生也沒戴口罩，他們也表示，覺得台灣疫情目前還好，而且是戶外，可以不用戴；而另一群來自中部的女大學生3人則全都有戴口罩，她們說，「雖是戶外，還是覺得戴著比較安全，保護自己也保護別人」；1名沒戴口罩攤商說，目前台灣疫情還好，攤商要不要戴看個人。