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口罩緊急補貨！樂天市場加開7波賣場　蝦皮買一盒宅配免運

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樂天市場加開七波口罩賣場

▲國內疫情近期有升溫趨勢，再掀口罩搶購熱度，電商平台緊急補貨加開賣場。 （圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近期境外移入案例頻繁，再掀起一波口罩熱潮，想買盒裝口罩的人，建議趕快把以下電商平台及開賣時間記下來，樂天市場宣布自8/7晚上8點起至8/10晚上9點加開7波賣場，蝦皮則預計於8/10續推口罩接力賽之外，甚至買一盒就享宅配免運，24小時內迅速到手，淘寶台灣也提供MIT醫療口罩給民眾購買。

樂天市場緊急補貨加開7波賣場，7日晚間8點起在站上日本樂天官方旗艦店持續開賣之外，週六、週日兩天也有口罩販售，8/8早上9點、8/8下午1點、8/8晚上9點準時開賣防疫組合，長欣生技醫用口罩2盒組+ ENPRESS 專利長效除菌噴霧100ml，口罩單盒50片入，一個帳號限購一組，顏色隨機出貨，售989元免運；8/9早上9點、8/9下午1點、8/9晚上9點開賣長欣生技醫用口罩3盒組，單盒50片入，一個帳號限購一組，顏色隨機出貨。

淘寶台灣也能買到台製醫療口罩，皆為單盒50入，恒大優衛醫用口罩每盒售400元，搭配肯尼士75%酒精濕巾的防疫組，每組售價425元，購買單盒或單組享超取免運；KNH康乃馨醫療口罩售369元，滿666元免運；善存醫用口罩+Bypera廣效抗菌夜125ml，每組售價369元；MOTEX摩戴舒平面醫用口罩售400元。除販售口罩支援民眾對抗疫情需求，新用戶還可現折100元，多省一筆。

蝦皮購物每日傍晚17:00在蝦皮超市限量開賣福德好罩，並不定期於限時特賣中驚喜釋出，每人每日最多可購買2盒，買一盒更享宅配免運，24小時內直送到家，另針對在蝦皮超市首購的新用戶加碼發放口罩8折券，原價399元的口罩打完折後只要320元。

蝦皮24h預計於8/10續推口罩接力賽，00:00～12:00限定開搶福德好罩，每盒50入，售350元，3色任選，每人限購2盒；12:00～18:00限量開搶Easy-O-Fit 3D兒童口罩，每盒50入，售229元，每人限購1盒；18:00～20:00限定開搶中衛酷黑、天空藍、深丹寧，每盒50入，售300元，每人限購1盒；20:00～24:00限量開搶摩戴舒醫用口罩，每盒50入，售349元，每人限購1盒；00:00同步多款醫用口罩、兒童口罩限量開搶，每款限購1盒。

Yahoo奇摩購物中心每天早上11～12點限量開賣口罩，品牌、款式、規格品項由供應商自行更新供貨，建議依網站實際販售狀況為主。

PChome 24h購物不定時開賣口罩商品，近期品項數陸續增加，但進貨狀況視廠商而定，因此上架頻率不一定，相關資訊公布於口罩開賣區，建議可每天前往查看。

東森購物開賣台灣巧護士、格安德等MIT成人及兒童醫療用口罩，由於每日熱銷搶購狀況不定，上架規格、價錢等相關販售依網站公布為準。

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