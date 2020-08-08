天價口罩再現！消保官坦承1原因「檢舉成案機率低」：幾乎沒有嚇阻力

▲網拍出現天價口罩，但消保官坦承很難成案。（圖／翻攝蝦皮拍賣）



記者葉國吏／綜合報導

國內新冠肺炎疫情蠢動，全台口罩搶購潮再現，有民眾發現，市面上已經有賣場出現口罩搶購潮，甚至價格悄悄調漲，還出現「50片950元」的天價。對此消保官表示已經有接獲民眾檢舉，但卻無奈的透露「成案機率低」。

全球疫情嚴峻，逾1800萬人確診、超過73萬人死亡，但國人戴口罩比率明顯降低；指揮中心指揮官陳時中5日召開記者會宣布，即起民眾出入醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、展演競賽場所、教育學習場所、宗教場所、娛樂場所、大型活動等八大類場所，務必配戴口罩。

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▲搭乘捷運要強制戴口罩。（圖／ETtoday資料照）

針對國內藥局、各大賣場再度出現口罩搶購潮，經濟部長王美花表示，近日境外移入個案較多，民眾可能心生擔憂，才會想把盒裝口罩掃貨買回家，她並向全民喊話，口罩實名制會一直實施到年底，「自己的使用應該是沒有問題」。

有民眾發現，現在國內各大賣場已經有口罩漲價，還有民眾在網路看到「50片950元」的天價口罩，直接向北市消保官檢舉。根據聯合報報導，消保官表示，確實有接獲民眾檢舉，但由於政府沒有訂定口罩的合理價格，所以檢舉案件雖多，但成案的機率很低，可以說是幾乎沒有嚇阻力。