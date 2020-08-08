收到蔡英文限量酒！總統交代幕僚「一句話」　館長：聽得好爽！

▲館長在直播中，展示了蔡英文送他的「總統限量酒」。（圖／翻攝自寶寶愛館長YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢因為經常在直播中針砭時事，現在已經成為政治人物不可忽視的意見領袖。在6日晚間的直播中，館長拿出了蔡英文送給他的「總統限量酒」，總統並請幕僚轉達，「館長你罵民進黨我們都有看，你罵我們就會改，你就是鞭策我們台灣人的力量」。這一席話讓館長表示，「聽得好爽！」

館長在直播中拿出印有「自信勇敢ㄟ台灣人」包裝的限量酒表示，總統幕僚透過5日與陳其邁直播的機會，親自到場送來總統限量酒，並且轉達蔡英文的話，「館長你罵民進黨我們都有看，你千萬要一直罵，你罵我們就會改，你就是鞭策我們台灣人的力量」。館長也強調，這就是他最欣賞蔡英文的就是這一點。

▲館長說他罵國民黨的後果，就是被請去法院泡茶。（圖／翻攝自寶寶愛館長YouTube）



館長說，雖然說這也有可能是場面話，但是收到這樣的回應，還是會覺得很爽，反觀他罵國民黨就是法院見，好幾個月法院跑不完，「館長恐嚇啦、館長說要殺死國民黨啦、我心生畏懼啦」。

館長強調，「我罵民進黨人家送限量酒，我罵國民黨人家請我去法院泡茶」、「這樣我怎麼會疼你國民黨疼入心？」認為兩黨被罵之後的高度，高下立判。

►最強護髮一抹超柔順