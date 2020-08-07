存款13萬遭江啟臣狠酸「鬼才相信」！陳其邁反嗆：財產多2500萬才該交代

▲陳其邁。（圖／記者周宸亘攝）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長補選倒數，各家候選人都被放大檢視。不過，針對陳其邁聲稱自己的存款僅有13萬，國民黨主席江啟臣質疑月薪2、30萬的人，這種說法「鬼才相信」。對此，陳其邁今（7）日火力全開反嗆，江啟臣從政至今，投資、存款與有價證券增加了2,500萬，要不要說明一下。

事實上，面對江啟臣的砲轟，陳的競總發言人林智鴻稍早也不堪示弱反擊，表示陳其邁與妻子的共同存款為534萬元，不但沒有汽車及股票，債務上更高達1,379萬元，但江啟臣妻子卻有2,700萬建設公司投資，到底資金來源是什麼，才應該說清楚講明白。

陳其邁7日出席活動時也對自己的存款說明，當行政院副院長一個月薪水18萬，錢要用來繳貸款、2個小孩的生活費，服務處房租、助理的薪水，而他跟太太共同申報的財產是540萬元，很遺憾被斷章取義。他並呼籲江啟臣不要拿13萬存款轉移焦點，還反嗆江啟臣從政後名下財產暴增2,500萬元，要不要交代清楚？

另外，台北市長柯文哲上午受訪被問及此事時，先是反問記者，「他只有存款？沒有房地產、股票都沒有嗎？」；媒體追問是否相信？柯則回稱，「我佛慈悲，阿彌陀佛」。

▲江啟臣南下為李眉蓁輔選 。（圖／記者洪正達翻攝）



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