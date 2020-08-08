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閩南語認證1.3萬人報名創新高　最長83歲、最年輕6歲都來了

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲「閩南語語言能力認證考試」今日登場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部「閩南語語言能力認證考試」於今（8日）上午9時在全國18個考區、48所考場學校同步舉行。本次考試報名人數創歷年新高，共有1萬3,886人報考，其中年紀最大為83歲，最小6歲，有來自法國、美國、日本、馬來西亞等不同國家的考生。

教育部指出，除了學校師生團體報名踴躍外，教育部為鼓勵家庭共學母語，凡家庭成員2人含以上即可團報。今年團體報名也十分踴躍，組數及人數均創歷年新高，全國共有多達957組、8,234人參與團報，較去年718組、5,822人，人數成長超過4成，其中以台南市海佃國中團報人數370人最多，其次台南市立中山國中也有236位師生集體報名。

請繼續往下閱讀...

教育部說明，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，今年閩南語認證考試特別制訂防疫措施處理原則，配合中央流行疫情指揮中心落實防疫工作。為減少群聚感染，除學齡兒童或年長考生需照顧者陪同外，建議考生自行前往應試，同時也落實量測體溫、佩載口罩及考前相關通報等防疫措施。

考試成績預定於10月19日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單。考生如遲至10月23日仍未收到通知，請洽承辦單位台灣師範大學。若考生對成績有疑義，也請務必於10月19日至10月23日期間，一律以郵寄方式申請複查。相關資訊可上109年度閩南語語言能力認證考試網站查詢，或撥打考生免付費服務專線 0800-699566。

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