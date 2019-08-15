志玲姐姐、康永哥進駐　「喜馬拉雅」推閩南語頻道

▲大陸音訊分享平台「喜馬拉雅」成立海峽喜馬拉雅公司，主打閩南語及臺灣頻道。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸音訊分享平台「喜馬拉雅」今（15）日成立海峽喜馬拉雅公司，主打閩南語及臺灣頻道。喜馬拉雅CEO余建軍提到，近年眾多臺灣的老師、藝人登上喜馬拉雅的講堂，無論是蔡康永老師深入淺出的「情商課」，還是傅佩榮老師娓娓道來的道德經，「都讓我們深切感受到，知識無邊界，兩岸一家親。」

據了解，海峽喜馬拉雅宣佈上線之際，也將推出一系列與眾多兩岸行業大咖合作的精品節目，包括臺灣知名主播盛竹如、孫紹振老師等。喜馬拉雅透露，未來還將邀請更多行業精英、業界大咖入駐，成為閩南語頻道及臺灣頻道的主播。

▲名模林志玲在喜馬拉雅上的《林志玲姐姐給小朋友的修養課》有3642萬的播放量。（圖／翻攝喜馬拉雅）

此前，喜馬拉雅平台上已有千餘位臺灣主播進駐，包括蔡康永、傅佩榮、林志玲等。其中《蔡康永的201堂情商課》目前的播放量已經突破1億次，在2018年的喜馬拉雅「123狂歡節」公佈的暢銷總榜中位列第二；名模林志玲在平台上推出的《林志玲姐姐給小朋友的修養課》也有3642萬的播放量。

▲喜馬拉雅聯席CEO余建軍。（圖／翻攝大陸網站）

海峽喜馬拉雅成立暨喜馬拉雅閩南語頻道上線記者會以「聽．海」為主題，現場並請到來自泉州的講古大師王培煥以閩南語貫口拉開記者會序幕。喜馬拉雅聯席CEO余建軍及海峽喜馬拉雅CEO郭濤則在記者會上分別介紹喜馬拉雅目前在音訊市場領域的領導地位、未來語音交互的新趨勢，及表達對閩南語及臺灣市場的期待和信心。

余建軍身為土生土長的福建人，對於閩南語也抱持濃厚的情懷，他認為，「海峽喜馬拉雅」正是希望借助這番勢能，讓更多海峽對岸的同胞，通過聲音，重溫國學文化、共用知識盛宴，如同那首耳熟能詳的歌曲，《愛拼才會贏》，我們都是愛拼的團隊，我們也是註定會贏的團隊。

▲喜馬拉雅自2012年成立，是大陸最大的音訊分享平臺。（圖／翻攝大陸網站）

數據顯示，喜馬拉雅是大陸最大的音訊分享平臺，總使用者突破5.3億，包括馬東、郭德綱、吳曉波等700多萬主播和有聲自媒體大咖均入駐，上億多條原創有聲內容涵蓋有聲書、兒童、相聲評書等不同板塊。

