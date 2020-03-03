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《小王子》推出台語版！翻譯過程像「一字一句教小王子講台語」

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▲▼ 小王子台語版。（圖／前衛出版提供）

▲世界名著《小王子》被翻譯超過300種語言，如今作者120歲誕辰，推出台語版。（圖／前衛出版提供）

記者林育綾／綜合報導

世界名著《小王子》被翻譯超過300種語言，如今作者120歲誕辰，前衛出版社透過文化部「本土語言創作及應用補助出版」，發行了《小王子》台語版有聲書。譯者蔡雅菁直接從法語翻譯成台語，在此之前沒有寫過台文作品；而負責審定的本土語文教師黃震南說，收到她的文稿時相當感動開心，看得出她的勤奮學習與用心，像是一字一句教小王子說台語，同時也是教自己說台語。

《小王子》台語版並非由國語翻譯，而是譯者蔡雅菁先閱讀原文，再用自己的母語說一遍，接著再用教育部的台灣閩南語常用詞辭典一一正字，黃震南形容這就像是一字一字、一句一句，教小王子講台語；而教小王子講台語的過程，其實就是教她自己講台語。

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▲▼ 小王子台語版。（圖／前衛出版提供）
▲▼《小王子》台語版。（圖／前衛出版提供）
▲▼ 小王子台語版。（圖／前衛出版提供）

黃震南稱讚從小不常使用台語的蔡雅菁相當用功，而譯稿9成都是保留她寫的，自己只是稍微調整，到後來《小王子》的文字也有他的「氣口」。因此聯想到，難怪小王子教狐狸教到最後，兩人都需要對方，因為對彼此來說都是獨一無二的。

而《小王子》故事講的是關於探險成長的旅途，他認為現在人學台語的過程也是如此，經歷國語已經徹底洗腦的年代，如今想重新學習，只能從台語字典和網路資源邊做邊學。

▲▼ 小王子台語版。（圖／前衛出版提供）

▲《小王子》台語版。（圖／前衛出版提供）

黃震南以台語文在書序提到，「台語的復興，就是按呢的過程。這本《小王子》可能對你來講無好讀，有的字會予你頓蹬一下，有的詞可能從到今都毋捌聽過。毋過無要緊，沓沓仔你會感受著語言的媠，下愈濟工夫去讀、去聽，就愈會當體會語言的重要性──『你為著你的玫瑰所消磨的時間，才予你的玫瑰變甲遐爾重要。』我向望各位朋友咧讀這本《小王子》的時，毋但欣賞故事的新奇趣味，嘛因為這本冊，予家己的台文旅程開始起行，就親像咱可愛的小王子仝款。」

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