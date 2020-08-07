離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　阿嬤急找議員　

記者唐詠絮／彰化報導

詭譎！彰化縣議員張雪如接到1名阿嬤陳情，他的兒子離家一年外出工作還將車典當，但交通違規罰單卻如雪片般寄到住家，其中有許多是到台中市區停車收據未繳，還有一筆1800元的罰款，算一算有12張須繳上萬元，懷疑車子遭到不當使用，讓阿嬤焦急如焚。

▲彰化阿嬤詭收12張罰單及停車單據向議員張雪如陳情。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化阿嬤詭收12張罰單及停車單據。

上午這名阿嬤拿著一疊罰單跟停車繳納單據到張雪如議員服務處，難過的說，我人都老了，也沒在賺錢，很害怕這些罰單如果不繳，不知道會發生甚麼事，甚至質疑會不會是詐騙集團，因為從來也沒看過兒子有買過罰單上的這輛白車。

▲阿嬤說兒子的車已經典當了。（圖／記者唐詠絮攝）

張雪如一問之下才知道，原來阿嬤的兒子早已離家，這輛白車也早已典當，不知為何會在路上四處趴趴走，因此認為會不會是遭到遭當舖人員未經同意使用。

張雪如說，經過她詢問彰化縣警察局二組後，要這名阿嬤不用擔心，一旦收到紅單後，親持當票的收據及身份證件到當地監理站申訴非駕駛人，監理站會追溯當舖究責，但一切的真相還需阿嬤的兒子出面才能真相大白。

▲彰化阿嬤詭收12張罰單及停車單據。

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