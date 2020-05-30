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老公癌逝…她獨自撫養「16年命運像惡作劇」　不畏困境！女兒風光考上台大

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▲▼金門家扶中心。（圖／記者林名揚翻攝）

▲李佳頴錄取台大社工系，金門家扶中心前往祝賀致贈獎學金。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／高雄報導

金門家扶中心受助兒童李佳頴，不畏環境困頓，堅毅向學熬過考驗，終能所願金榜題名，錄取國立台灣大學社會工作學系。金門家扶中心主委李根遠，於30日早上率領扶幼委員會副主委黃克標、委員楊肅謙、李淑賢與中心主任李桂平，前往李家位於莒光路上溫馨的腸粉小店面，送上關心及祝福，並致贈就學禮金，鼓勵佳頴開始新的求學歷程。

來自大陸浙江省的姚玉敏嫁給台籍老公，原本和先生過著小康生活，2004年先生不幸罹癌過世，留下她和一對年幼子女落腳金門辛苦生活，如今大女兒李佳頴順利以申請入學錄取台灣大學社工系，金門家扶中心30日上午前往祝賀，並且致贈就學獎金，李根遠主委更當場允諾，替佳頴籌措部分的學費，讓佳頴無後顧之憂可以順利註冊。

請繼續往下閱讀...

姚玉敏發揮新住民韌性精神，努力工作提供姊弟倆溫飽的生活，但命運之神似乎是在考驗李佳頴一家人，在李佳頴8歲時，姚玉敏因健康因素，需要前往台灣治病，無法帶著佳頴姊弟倆在身邊，只好把他們安置在育幼院生活。佳頴姊弟二人每日思念母親以淚洗臉，深怕媽媽像台灣的著名電視連續劇「星星知我心」一樣，安排好小孩生活地方後就一去不復返。幸好經過月餘的醫院治療，佳頴姊弟終於等到媽媽回金門，接他們回去一起生活。

▲姚玉敏（左）獨自拉拔一對兒女長大，大女兒李佳頴（右）今年錄取台大社工系。（圖／記者林名揚翻攝）

▲姚玉敏（左）獨自拉拔一對兒女長大，大女兒李佳頴（右）今年錄取台大社工系。（圖／記者林名揚翻攝）

但屋漏偏逢連夜雨，原有護理專長的姚玉敏，原在安置機構擔任居服員的工作，在一次嚴重車禍後，手臂無法施力，又在日夜顛倒的工作壓力下，身體健康亮起紅燈，導致工作狀況不穩定影響收入，家庭經濟再度面臨困頓。不過姚玉敏沒有被惡劣環境擊倒，反而更加努力工作不遺餘力，向香港師傅學習，在莒光路上開起腸粉店增加收入，來供應日益成長兩名子女的學習費用。

李佳頴原本第一志向在新聞傳播科系，但在準備升大學的甄選資料時，驚覺發現一路上很多幫助她們一家的人，身為自己的生命歷程所感動，在與家扶中心社工老師商談後，決定以台大社工系為升學目標，在佳頴堅持努力下，如願錄取到台大社工系。

金門家扶中心扶幼主委李根遠表示，佳頴靠著她的努力所獲得的佳績，無異是金門之光。一切的挑戰都沒有擊敗佳頴一家人，讓一家人更團結在一起，為各人的理想目標努力實踐中。李根遠主委也當場允諾佳頴的母親，家扶中心會在新生獎助學金上，替佳頴籌措部分的學費，讓佳頴無後顧之憂可以順利註冊。

▲▼金門家扶中心。（圖／記者林名揚翻攝）

▲李佳頴錄取台大社工系，金門家扶中心前往祝賀致贈獎學金。（圖／記者林名揚翻攝）

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