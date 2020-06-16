川普還在氣！譚德塞將視訊演說祝賀北京清大畢典　校方從頭捧到尾

▲清華大學經濟管理學院邀請世衛秘書長譚德塞發表畢業典禮演說。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》報導，時值世界衛生組織（WHO）被美國總統川普指責「繞著中國轉」，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）預計於本月21日北京清華大學經管學院畢業典禮期間，發表視訊演說。如今北京發生疫情，還不清楚他的演講主題將討論哪些範疇。

報導引述校方通知指出，譚德塞將於21日在清華大學經濟管理學院發表線上演說。此前，美國總統川普（Donald Trump）5月拋出將終結與世衛關係的震撼彈。他不滿認為，這個聯合國組織已成為北京的傀儡，繞著中國打轉。

儘管川普聲稱世衛幫忙助長了中國對新冠肺炎（COVID-19）錯誤的消息，但譚德塞多次否認。至今，美國仍是世衛成員國，也是最大的捐助國。

▲北京清華大學。（圖／CFP）

位於北京的清華大學為中國頂尖名校，經管學院將於21日舉行畢業典禮。根據清華經管學院新聞稿，校方今年特別榮幸邀請到譚德塞發表視訊演說；內文也介紹譚德塞過往經歷與獲得的獎項，包括他曾擔任衣索比亞衛生部長，廣泛改革該國的醫療體系。

校方新聞稿讚美譚德塞對醫療的付出，獲得世界各地的獎項與認可，「譚德塞是受到國際認可的衛生學者、研究員與外交官，在緊急應對傳染病方面，具有第一手研究、充滿行動與領導力的經驗。」