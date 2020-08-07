癌女替車禍亡母捐救命錢...小聲問：5000會不會太少？　她聽完揪心淚崩

▲單身癌女為車禍亡母捐5千元給家扶。（圖／林滿麗提供）

記者唐詠絮／採訪報導

彰化家扶高級事務員林滿麗臉書po出一段感人的故事，罹癌單身女兒想要為日前車禍離世的母親延續愛心，要捐5000元會不會太少，冥謝狀的部份想化給已經在天堂的媽媽」，不顧自身需要花錢化療，仍然想為媽媽繼續捐款，幫忙及關心家扶兒！一聽此話，林滿麗留下心疼揪心的淚水。

林滿麗受訪時哽咽的說，這名將近50歲單身孝女，罹2癌，獨自一人面對工作、手術、電療、化療現在她又需要面對母親的車禍意外離世，意志真的很堅強。想要為家扶拿出5千元捐款，當下真的很難告訴她，「這是妳的救命錢」，但是她為母親捐善款延續愛心的堅持，真的超級感動。

彰化家扶日前接到一通充滿啜泣聲的來電，對方一開口先是表明要捐款，接著有點膽怯地問，「捐5千元給家扶會太少嗎？」聽到這樣的詢問，當時接電話的彰化家扶高級事務員林滿麗馬上回答，當然不會，告訴婦人，「無論金額多少，都會開收據，做善事不分金額！」接著婦人突邊哭邊說，「那我可以跟妳要一張冥謝狀嗎？媽媽車禍離開了，我想要以她的名字捐款，冥謝狀的部份想化給已經在天堂的媽媽！」聽到這番話，林滿麗有些震驚，於是和對方約好翌日親自拜訪。

林滿麗說到，家扶日前接到這名單身女子的來電，從電話聲中傳來的是滿滿哭泣的聲音，「我可以跟妳要一張冥謝狀嗎？媽媽車禍離開了，我想要以她的名字捐款，冥謝狀的部份想化給已經在天堂的媽媽！」，「捐5千元給家扶會太少嗎？」，家扶則是回答「無論金額多少，都會開收據，做善事不分金額！」。也跟對方約好隔天到女子公司收捐款」。

▲單身癌女為車禍亡母捐5千元給家扶。（圖／林滿麗提供）

林滿麗一到現場，女子說，她其實罹患肺癌、唾液癌，是單身未婚，原本家中有母親，有兄弟姊妹，平時一個人賺錢養活自己，若是要化療電療也還有家人會到醫院探視，要活下去的勇氣相當的堅定，但現在母親走了，讓她心裡非常難過不捨，從手中拿出一個裡面裝了5千元的紅包，還寫上以母親的名義捐款，「想幫媽媽完成生前沒做完的，繼續替她幫忙這社會弱勢，還有關心家扶兒。」但唯一的希望就是開冥謝狀，準備在母親過世七七四十九天時燒化給祂，接過捐款的林滿麗眼眶泛紅。

林滿麗受訪時說，這名女子每次搭火車北上就醫，一趟花費就要將近2500元，再加上化療電療住院的費用，5千元足足可以讓她來回2趟看診，這筆錢我真的很想當下不要收，留著看醫生，但女子一直哭著說「想替媽媽繼續行善、助人」，看到她這麼愛媽媽，用愛來延續幫助家扶兒，也希望她的孝行能得到老天爺眷顧，讓身體康復起來。

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