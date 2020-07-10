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台東家扶「你的標籤，我誰」　「青年釣竿方案」成果發表　

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▲ 台東家扶「你的標籤，我誰」，青年釣竿方案成果發表 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東家扶「你的標籤，我誰」，青年釣竿方案成果發表 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東家扶中心於10日舉辦「第15屆台東家扶青年釣竿方案成果發表會」，分享這一年中釣竿青年們參與在方案及課程當中彼此的成長、體會與啟發。家扶基金會於2005年起以資產累積概念發展青年自立釣竿方案，2020年即將邁入第16屆，希望透過增強權能的模式培養家扶青年各項能力，結合自我的價值、興趣之探索，發展適應未來生涯挑戰的能力。

發表會中，參與釣竿方案的成員發表今年的發聲議題─「你的標籤，我誰」，分享議題從產生到執行，以及每次的發聲行動，透過團隊活動彼此交談、分享，促進感情交流並培養人際關係，讓成員們能欣賞彼此的差異、包容不同文化背景的人，使大專青年習得正向的人際互動經驗，並於團體中經驗相互合作的團隊精神。期待透過此議題，使得拉近人與人之間的距離，在社會上有更多的愛與尊重。

會中邀請釣竿成員分享自我成長心得，許凱森同學表示，是一個尋找自我的過程，也在人跟人互動的過程中，了解到每個個體都不同，透過過程中不斷地磨合，藉此更認識自己，也找到自己在團隊中的定位與可以發揮的舞台。

台東家扶中心主任吳瑞華也表示，大專青年透過在團體中的學習歷程，預備進入社會、未來生涯挑戰的各項能力，透過青年參與帶來個人實質的增強權能，讓資源相對缺乏的家庭與青年，長出自己的力量。也勉勵在場的青年學子，不要害怕勇闖夢想，家扶中心願意在孩子們的人生階段中，做最有力量的扶持，更邀請家扶中心的大專青年加入釣竿方案，為自己創造更多機會，累積更紮實的實力，擁有更多元的人生價值，翻轉自我，一步步邁向希望的光亮。

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