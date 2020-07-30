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Boxing義賣+直播演唱挺原住民兒少　邀民眾一塊參與全聯零錢捐

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▲▼Boxing挺原住民兒少，全聯愛心零錢捐。（圖／記者林璟倩攝）

▲Boxing連續第三年挺原住民兒少，今年將辦線上直播演唱＋義賣，支持原住民兒少助學培力計畫。（圖／記者林璟倩攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

「能力不分大小，願意付出最重要！」原住民天團Boxing今(7/30)出席全聯「愛從1開始•門市零錢捐」活動溫情呼籲民眾到超市買菜也能幫助原住民偏鄉孩童，把愛傳到更遠的地方，讓孩子們有機會持續茁壯成長。

上午Boxing已先與孩子們交流互動，並以過來人的經驗與孩子們分享許多想法；其中有6位原住民小朋友帶來不同族群的特色手作藝品，像是琉璃珠、檳榔葉鞘置物籃、手作薏苡項鍊等，Boxing認為透過這些方式幫助孩子們回溯自己的族群文化找到自我認同並建立信心，是相當值得眾人一起努力維護的事。今年第3度代言的Boxing與孩子們並不陌生，直呼這三年看到孩子從小小孩長成頭好壯壯的小少年，可見他們都被照顧得很好，相當開心。

▲▼Boxing挺原住民兒少，全聯愛心零錢捐。（圖／記者林璟倩攝）

▲原住民小朋友親手製作蘊含族群深遠寓意的手作藝品。

此外，Boxing為了號召更多民眾捐款，不僅要舉辦線上直播演唱，並製作周邊商品進行義賣，預計扣除成本之後用於支持「原住民兒少助學培力計畫」。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張怡君表示，這次第三度攜手聯合勸募協會支持「原住民兒少助學培力計畫」，提供弱勢兒童及少年所需的關懷照顧，致力讓他們透過「認同、認真、認知」，發掘自己的特色與天賦，讓孩子們感受自身優點，提升自信並完成心中的夢想。

▲▼Boxing挺原住民兒少，全聯愛心零錢捐。（圖／記者林璟倩攝）

▲零錢捐活動特別推出新版「家庭募款箱」可愛升級，讓親子一同養成隨手捐零錢做公益的習慣。

零錢捐活動特別推出新版「家庭募款箱」，結合人氣福利雄與水果探險隊AKB亮相，上面印有蘋果狗、奇異狗、香蕉狗，可愛造型適合親子一同帶回家摺成捐款箱，養成隨手投零錢做公益的習慣。

聯合勸募副理事長陳永清表示，今年受疫情影響，不僅募款金額大幅縮水，許多社交限制也令募款活動窒礙難行，聯合勸募所幫助的單位都是很願意努力並通過長期監督審核成效的優質公益團體，呼籲民眾可以安心地發揮愛心，一同參與全聯零錢捐，幫助更多需要幫助的孩子。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，與聯合勸募協會合作的原住民兒少助學培力計畫統計2018至2019年之間總共募資超過840萬元幫助700名原住民孩童，而自2013年至今與超過21個社福單位合作零錢捐活動，在全台近千家門市設置的愛心零錢箱募得超過1.1億元，照顧超過35萬名兒少，希望民眾持續在結帳時順手捐零錢，讓全聯成為「公益賣場」創造更多幸福。

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