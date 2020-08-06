▲ 新北振興168吃惜食抽好禮，惜食餐廳有感業績增3成。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局配合經濟振興措施提出「新北惜食分享餐廳滿額抽獎活動」，成功幫助惜食餐廳提升來客量約30%，讓合作的惜食分享餐廳大呼有感，也願意持續使用小農食材，持續為惜食盡一份力，完成上網登錄發票，還有機會抽得百萬電動車等多項大獎。

農業局表示，位於臺北市龍江公園旁的狐狸野餐，創辦人陳俞容與羅恒萍曾是社運人士，長期關注食安、性別與環境等議題。創店契機除了對料理有興趣外，也希望秉持過往投入社會運動的精神，扶植在地小農，並為都市叢林中忙碌的人們提供健康、美味的餐點及休憩空間。

▲ 惜食分享餐廳滿額抽獎活動深受民眾歡迎。

農業局說，為幫助在地小農，不符市場規格的在地奇異果及紅蘿蔔疏苗產生的「葉蘿蔔」，都是店內料理常見的食材。陳俞容希望能傳達「不挑食」觀念，讓社會漸漸學會欣賞各有特色的「蔬果格外品」。

另外，位於新北市永和區四號公園旁的「蘿蔔蹲 Farmers Tasty」火鍋店主打產地直送的農鮮鍋物，店內食材也多來自在地小農，因為不灑化學農藥，讓作物自然生長，所以蔬果外觀各具特色。店長羅文廷表示，雖然推廣使用格外品過程中，曾遭遇顧客懷疑使用次級蔬果，所幸經過溝通，顧客都能接受，並支持惜食理念。

農業局配合加碼推出「惜食分享餐廳消費滿額抽獎活動」，鼓勵民眾在7月15日至8月31日到參與新北振興168方案的24家惜食分享餐廳，以振興券或農遊券消費達300元，或以現金或信用卡等其他支付方式消費達400元，9月14日就可望成為水波爐、壓力鍋、智慧萬用鍋及7-11禮券等大獎的幸運得主。

▲ 餐廳為支持活動製作抽獎券收集箱。

陳俞容表示，感謝農業局推出的活動，幫助餐廳提升來店顧客量約30%，本次活動除了可刺激民眾來店消費消費，也讓民眾願意嘗鮮，幫助店家開拓新客群。顧客楊小姐也表示，農業局提供的獎品十分實用，讓租屋族或小家庭在家也能輕鬆上菜。

農業局長李玟表示，如今國內疫情趨緩，民眾只要遵守中央疫情中心的防疫新生活建議，可安心到惜食分享餐廳用餐。另外民眾到本市境內的惜食分享餐廳消費滿額除了可參加農業局推出的抽獎活動，至新北振興168網站完成登錄滿額發票，同時又有機會抽得百萬電動車等多項大獎，歡迎大家參與。對「惜食分享餐廳消費滿額抽獎活動」有興趣的朋友，歡迎到「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁及新北惜食分享網，關注最新資訊。

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