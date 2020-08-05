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友人活到30歲「不曾踏出雙北過」他驚呆！　網反嗆正常：機能強到沒差

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台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO友人從沒去過雙北以外的地方。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

身為台北或新北人，平常活動範圍在雙北內可以理解，但只在雙北活動就讓人難以置信了，畢竟多少都會到外縣市去玩。一名網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他有朋友活到30歲，求學、工作都在雙北2個直轄市裡，聚會也都挑過才參加，忍不住發起討論「30歲沒出過雙北很誇張嗎？」話題引發熱論。

這位網友文中爆料，他的朋友活到現在只在雙北活動過，也都在這兩個直轄市裡求學、就職，雖然有外縣市的朋友，不過友人會特意挑在雙北的聚會參加，「工作也沒什麼出差機會，教育訓練都在公司裡，活到30歲了沒踏出雙北會很誇張嗎？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有人質疑原PO說的真實性，「畢業旅行都沒去？多窮」、「覺得沒出過國已經算扯了耶！」不過更多網友認為，雙北概括的範圍算很大，「為什麼誇張，他覺得雙北夠用啊」、「他開心就好啊」、「還好！附近很方便，我幾年沒離開我家超過兩個捷運站了。」

還有人表示，「雙北可能還好吧，你要是跟我說有人30歲都沒出過苗栗我會比較震驚」、「雙北機能就是強到沒去其他縣市也沒差，每次去其他縣市交通真的麻煩死了，自己開車如果碰到假期也很塞，但沒去其他縣市跟沒出國兩回事啊，要觀光旅遊與其去雙北以外不如出國走走。」

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