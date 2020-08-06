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「羅馬競技生死鬥」激戰中和資收場　「夯叫阿巴」隊勇奪冠軍

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▲「羅馬競技生死鬥」激戰中和資收場 「夯叫阿巴」隊勇奪冠軍。（圖／新北市環保局提供）

▲「羅馬競技生死鬥」激戰中和資收場，「夯叫阿巴」隊勇奪冠軍。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為拉近學生與資源回收觀念的距離，新北市政府環保局5日下午於中和資收場舉辦「羅馬競技生死鬥校外賽－朝聖之戰」，共有10組來自高中及大學校園隊伍參賽，成員中不僅有男孩子，女孩子的靈巧打鬥也不讓鬚眉，經過一番激烈對戰，最後由「夯叫阿巴」隊奪得冠軍，最佳造型獎則由以紙類回收物裝扮成角鬥士的「甘阿餒」隊獲得。

簡任技正孫忠偉表示，「羅馬競技生死鬥」以寶特瓶作為武器，其實也是再利用的一種表現。清潔隊每天循線收運數以萬計的資源回收物，回到場區再由隊員分類，以提高資源回收物的價值，而這次活動移師至資收場舉辦，除讓參賽者於現成的武器庫挑選武器及應景的戰場上對戰，也希望讓學生們體會清潔隊員工作的辛勞。

就讀國立臺灣大學的秦加恩、吳文楷、蔡志中及華梵大學的翁晉為組成的「夯叫阿巴」隊伍勇奪冠軍；臺北市立大學的謝秉宏、林賢奕、黃德南及林子軒同學組成的「都經傑尼斯」隊伍獲得亞軍；國立雲林科技大學的蔡伯皇及國立臺北科技大學的謝政吉、黃郁云同學組成的「甘阿餒」隊伍獲得季軍，並分別贏得8000元、5000及3000元的比賽獎金。

▲「羅馬競技生死鬥」激戰中和資收場 「夯叫阿巴」隊勇奪冠軍。（圖／新北市環保局提供）

▲「羅馬競技生死鬥」激戰中和資收場。

此外，為鼓勵參賽者利用資源回收物進行裝扮，達到推廣資收物再利用的循環精神並增添活動趣味性，今日也由環保局組成的羅馬倫理委員會選出最佳造型獎項「甘阿餒」隊，頒發2000元獎金。

臺北市立大學李安蟬同學表示，以往在學校參加羅馬競技生死鬥從沒想過和資源回收的關聯性，但因為就讀自然科學系，平常就很關注環境議題，也會參與淨灘活動，自己平時外出攜帶「減塑四寶」，環保袋、環保杯、環保餐盒及筷子。

▲「羅馬競技生死鬥」激戰中和資收場 「夯叫阿巴」隊勇奪冠軍。（圖／新北市環保局提供）

▲ 最佳造型獎則由以紙類回收物裝扮成角鬥士的「甘阿餒」隊獲得。

特別的是，冠軍隊伍「夯叫阿巴」成員秦加恩同學的父親也來到現場為他加油打氣，秦爸爸表示，這個活動很不錯，讓年輕人可以有一個表現的舞台，他發現孩子們會組團練習，對年輕人來說，在設定目標上面及成長過程可以獲得學習的機會。

環保局表示，「羅馬競技生死鬥」是由「反正我很閒」團隊發起的活動，本次活動辦理前已事先徵詢「反正我很閒」團隊，並獲得該團隊同意以非營利方式推廣。以寶特瓶作為武器進行對戰，其實就是一種再利用的精神。活動花絮會在「新北i環保」臉書粉絲專頁露出，也希望民眾可以持續關注資源回收議題。

「美麗最大的祕密」

▲「羅馬競技生死鬥」激戰中和資收場 「夯叫阿巴」隊勇奪冠軍。（圖／新北市環保局提供）

▲「羅馬競技生死鬥」激戰中和資收場 「夯叫阿巴」隊勇奪冠軍。（圖／新北市環保局提供）

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