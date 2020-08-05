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全國首件長照有償BTO案　台南六甲區住宿式長照機構投資座談會登場

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▲全國第１件民間參與投資興建長照機構促參有償BTO案，台南市社會局舉辦投資座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國第１件民間參與投資興建長照機構促參有償BTO案，台南市社會局舉辦投資座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極因應高齡化社會來臨，致力推動長照服務，為因應住宿式長照機構需求升高之趨勢，台南市社會局5日上午9時30分，在六甲區公所3樓會議室舉辦「台南市六甲區住宿式長照機構委託民間經營管理」投資座談會，是全國第１件民間參與投資興建長照機構促參有償BTO案，預計於2023年底完工。

台南市政府為實現標竿城市精神，強化城鄉新興力，提升長照近便性，積極爭取衛生福利部「2019年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」新台幣1.5億元經費之挹注。規劃於台南市37區中長照資源較為不足之六甲區，於公有土地上設置100床住宿式長照機構。本件長照有償BTO案由市府提出政策公告，民間自行規劃興建完成，市府給付建設經費以取得所有權，並交由民間機構營運，建構以「住民為中心、病房起居化」之住宿空間。

▲全國第１件民間參與投資興建長照機構促參有償BTO案，台南市社會局舉辦投資座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長陳榮枝於會中表示，本次座談會主要為對外說明促參有償BTO案之推動目的與計畫流程、政策公告內容、申請人資格條件及投資內容等相關規劃事項，廣邀國內專家學者及潛在投資廠商參與，期望藉由意見交流，廣納各業界先進之建議，作為後續政策公告及招商甄選文件擬定之參考。

市長黃偉哲表示，台南市首度運用促參法辦理長照案，亦為目前全國首件採有償BTO方式興建之住宿式長照機構，期盼藉此吸引更多民間資源投入本市長照建設及服務，藉由民間豐沛資金，投資社會福利，公私協力一起打造台南成為高齡友善城市。有投資意願的企業或投資人，可詢問臺南市政府社會局長期照顧管理中心。

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BTO案台南六甲住宿式長照機構投資座談會

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