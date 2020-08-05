提升安全及培育射擊人才　選定台南關廟建現代化打靶射擊場

▲台南市議員林美燕等人，要求新址除需以符合國際規範打造現代化射擊場外，更盼能爭取到2023年全運會，讓場地在比賽期程前完工啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣射擊運動源於台南，但台南市體育園區內的射擊靶場長期以來因設施逾齡老舊，維護管理不易，且場地不符合國際賽制標準再加上緊鄰住宅，屢屢被提出遷址的倡議，因此台南市教育局體育處多方協調及多點勘查後，選定關廟區森林公園旁作為新場域進行興建。

台南市議員林美燕、許又仁、郭鴻儀、吳禹寰、盧崑福、呂維胤、楊中成多位議員及台南市體育總會理事長吳志祥、台南市射擊委員會主委蔡岳勳，5日共同舉行記者會，要求新址除需以符合國際規範打造現代化射擊場外，更盼能爭取到2023年全運會，讓場地在比賽期程前完工啟用，並向台南市6位立委喊話，爭取更多中央體育經費，以培育台南在地優秀射擊選手，帶動射擊運動風氣。

台南市射擊委員會主委蔡岳勳表示，射擊靶場現況分為定向飛靶8個靶位、不定向飛靶6個靶位，打靶射程有效距離是80公尺，但台南市射擊靶場的射程距離約76公尺，不符合國際規範，加上場地坐東朝西，到了下午會有西曬問題，難以使用，因此有不少在地優秀射擊選手，苦無場地訓練，只好赴其他縣市訓練發展。

林美燕議員表示，近年台灣射擊運動風氣日益興盛、成績優異，但因場地設施逾齡，導致選手只能去其他縣市練習，不僅不便民，恐遭其他縣市挖角，人才流失。她也舉出桃園市日前打造出符合國家射擊訓練基地的靶場，成為國內第1座符合國際射擊運動聯盟（ISSF）標準配置的現代靶場，希望台南能加緊腳步，以提升在地射擊運動競賽場館水準。

許又仁議員表示，樂見其成將新址選定於關廟區森林公園，不僅交通便利，場域寬廣，又能降低遭流彈波及之疑慮。射擊因其不受體型和年齡限制，適合東方人與西方人一較高下的競技運動，建議市府對於射擊運動的推廣需加強重視並落實紮根，讓台灣射擊躍上國際舞台，為國爭光。

議員們也建議，為給選手們一個優良的訓練、練習場地，除另闢新場館外，體育園區原地址應翻修，更新老舊射擊場設備，改設立室內空氣槍射擊場，供市民使用、練習，並力爭2023年全運會，以提升運動風氣。

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