出遊人潮湧現！他好奇「台南比宜蘭擠」？　當地人跪求：髒又落後別再來

▲假日時常出現大批出遊人潮。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢假日，路上總會湧現大批的出遊人潮與車潮，許多知名景點附近都會交通大打結。一名網友曾在週休二日去過宜蘭和台南，雖然去宜蘭時，若在雪山隧道內塞車會很頭痛，但這並不是常態；反觀台南，幾乎只要是網路介紹過的地方，總會大排長龍，因此他就好奇，台南假日的擁擠程度是否真的勝過宜蘭？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台南是不是比宜蘭誇張」為題發文，他曾在假日前往宜蘭，雖然在雪隧內塞車會相當辛苦，但並不會每次前往就一定碰上，如果改走濱海公路轉台2丙線也沒問題，而抵達當地後，更不是每家店都人滿為患。

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▲台南有許多便宜又好吃的美食。（示意圖／取自Pixabay）

原PO表示，反觀台南，任何一家網路曾提過的店，都一定會有大量排隊人潮，他先前去小吃群聚地「沙卡里巴」時，附近停車場全部客滿、完全沒空位，非得要確確實實的繞著停車場一圈排隊才行，因此他就好奇，「台南假日的擁擠程度，應該X打宜蘭吧？」

貼文一出，釣出了不少苦主留言回應，「台南市區太密集了」、「台南不好玩，請大家不要去了，我去就好了」、「拜託不要來，我要吃個晚餐都觀光客」、「安平當地人假日都不出門了，你們還要怎樣」、「別來！真的沒什麼好玩」、「台南又擠又甜又髒又落後，拜託觀光客不要再來了」。

此外，也有網友指出，「往宜蘭的車潮又不是都在宜蘭玩，往花東幾乎九成也都是經過宜蘭」、「以前暑假週末回宜蘭，每次都塞2小時以上」。