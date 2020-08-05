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林口某國中遭爆「拒收轉學生」　議員：霸凌孩子的受教權

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▲▼校園,學生,活動,下課,上課,青少年,國中生,操場,體育（圖／記者周宸亘攝）

▲林口某公立國中驚傳拒收轉學生。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／綜合報導

新北市議員蔡淑君5日在臉書痛批，林口某公立國中校長以「我們學校也額滿」、「不收非學區」為由，拒收2名學生，但經查證後發現，該校並無上述情形，質疑該校霸凌家長和孩子的受教權。

蔡淑君表示，林口2個不同家庭不同年段的2個孩子，先後欲轉入林口某公立國中（以下以Ｃ校稱呼）就讀，但Ｃ校校長以「某外地學校轉來，會適應不良」、「我們學校也額滿」、「我不收非我學區內的⋯」等理由拒收，但經查證後並無上述情形，Ｃ校學生數未額滿，且其中一名學生是拿額滿校學的轉分發單。

蔡淑君認為，無論預設立場或是謊言相對，一人否決學生受教權益的作法，實在令人不解，教育局則表示會和校長多多溝通，但她不解這要溝通什麼，該校根本是蠻橫無理，更是霸凌家長和孩子的受教權，足令台灣九年義務教育沉淪蒙羞。

對此，教育局表示，其中一名8年級學生已轉入其他學校，另一名升7年級的學生因原學校額滿，須改分發到Ｃ校，目前已確定可以就讀。

教育局強調，依「本市國民中學新生分發及入學作業要點」，改分發學校除經本局核定額滿外，不得拒收學生，且改分發之學生無須再遷戶籍，將尊重家長教育選擇權，改分發學校亦會全力協助。

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