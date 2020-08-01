超沒品！紅衣男「設計精心線路」電梯內丟垃圾…監視器拍到關鍵畫面

▲很多人亂丟垃圾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

還可以這樣！湖北武漢一社區住戶可是氣翻了，日前發現電梯內竟然丟滿了垃圾。管委會一翻監視器發現，電梯門打開時的一瞬間，一名男子把滿滿一盒垃圾倒進了電梯裡，因為不慎觸碰電梯門再次打開，正好被拍到了模樣。對此，住戶氣炸怒酸，「假如是缺垃圾袋，我捐給你。」

據《看看新聞》報導，當時管委會工作人員正在值班，看見監視器畫面中，電梯門打開時的一瞬間，一隻手伸出，動作神速的把一整包垃圾倒進了電梯裡。

影片中，涉事男子身穿紅衣服、短褲，被拍到時一晃而過。隨後，管委會工作人員立馬把影片發到社區住戶群組。魏姓住戶氣憤怒斥，「他這樣做真的是不可思議。」她說，「疫情期間這樣倒進去很危險，平常我們都很維護衛生，他做這事我們肯定很生氣，要是個小孩做的我們就原諒了。」

還有住戶怒罵，「真缺德！懶成這樣！關鍵是天天自己要用電梯不臭嗎？難道是和清潔工大媽有過節」、「聯繫一下這個丟垃圾的業主，我要給他捐一百個垃圾袋，後續也可以追加，應該是家裡窮吧，沒錢買垃圾袋？」

管委會次日早上就派清潔工清理了現場，根據影片顯示，發現當時電梯停在2樓，急忙聯繫了轄區派出所，和警員一起上門調查。

不過，接下來的調查卻陷入了僵局，負責人表示，「我們給聯繫了事發樓層的住戶，一家在住院不在家，一家在外地沒回，還有一家是老人和影片形象完全不一樣，最後一家，他們否認說沒做這事，不知道。」

目前，管委會表示，繼續調查，並在大樓各個電梯內貼了警示公告。

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