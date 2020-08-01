　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

超沒品！紅衣男「設計精心線路」電梯內丟垃圾…監視器拍到關鍵畫面

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲垃圾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲很多人亂丟垃圾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

還可以這樣！湖北武漢一社區住戶可是氣翻了，日前發現電梯內竟然丟滿了垃圾。管委會一翻監視器發現，電梯門打開時的一瞬間，一名男子把滿滿一盒垃圾倒進了電梯裡，因為不慎觸碰電梯門再次打開，正好被拍到了模樣。對此，住戶氣炸怒酸，「假如是缺垃圾袋，我捐給你。」

據《看看新聞》報導，當時管委會工作人員正在值班，看見監視器畫面中，電梯門打開時的一瞬間，一隻手伸出，動作神速的把一整包垃圾倒進了電梯裡。

影片中，涉事男子身穿紅衣服、短褲，被拍到時一晃而過。隨後，管委會工作人員立馬把影片發到社區住戶群組。魏姓住戶氣憤怒斥，「他這樣做真的是不可思議。」她說，「疫情期間這樣倒進去很危險，平常我們都很維護衛生，他做這事我們肯定很生氣，要是個小孩做的我們就原諒了。」

還有住戶怒罵，「真缺德！懶成這樣！關鍵是天天自己要用電梯不臭嗎？難道是和清潔工大媽有過節」、「聯繫一下這個丟垃圾的業主，我要給他捐一百個垃圾袋，後續也可以追加，應該是家裡窮吧，沒錢買垃圾袋？」

管委會次日早上就派清潔工清理了現場，根據影片顯示，發現當時電梯停在2樓，急忙聯繫了轄區派出所，和警員一起上門調查。

不過，接下來的調查卻陷入了僵局，負責人表示，「我們給聯繫了事發樓層的住戶，一家在住院不在家，一家在外地沒回，還有一家是老人和影片形象完全不一樣，最後一家，他們否認說沒做這事，不知道。」

目前，管委會表示，繼續調查，並在大樓各個電梯內貼了警示公告。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
染疫工程師足跡遍4縣市！彰化衛生局「匡列371人」...運將
冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞
破天荒！蘇震清等4名現任立委、徐永明收賄全遭聲押禁見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

超沒品！紅衣男「設計精心線路」電梯內丟垃圾…監視器拍到關鍵畫面

解放軍八一建軍節　駐香港部隊升旗強調「捍衛國家主權」

搭大樓電梯「按次收費」　住戶：一家三口更完蛋！管委會曝緣由…正反戰翻了

香港10天爆增上千確診！醫院快撐不住…緊急啟動「港版方艙醫院」

他巨資租下旅館房間1年！詭異行為引來警員…破門驚呆「滿屋子寶貝」

林鄭月娥：延後立法會選舉不是「怕輸」　去年區議會早知會輸仍照選

671萬買二手房！簽約後驚覺「只能住27年」氣炸　房仲甩鍋：你沒仔細看

對港警通緝令感到恐懼　羅冠聰宣布與親人斷絕關係

死前爆武漢醫院內幕！女護士墜亡「排除刑事案件」　網怒炸：監控又壞了？

大陸派60人檢測支援隊赴香港！　7名先遣隊員2日抵港

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

1僧侶+2女信徒「溪邊誦經放生」 不聽路人勸...4袋細黑活體入河

超沒品！紅衣男「設計精心線路」電梯內丟垃圾…監視器拍到關鍵畫面

解放軍八一建軍節　駐香港部隊升旗強調「捍衛國家主權」

搭大樓電梯「按次收費」　住戶：一家三口更完蛋！管委會曝緣由…正反戰翻了

香港10天爆增上千確診！醫院快撐不住…緊急啟動「港版方艙醫院」

他巨資租下旅館房間1年！詭異行為引來警員…破門驚呆「滿屋子寶貝」

林鄭月娥：延後立法會選舉不是「怕輸」　去年區議會早知會輸仍照選

671萬買二手房！簽約後驚覺「只能住27年」氣炸　房仲甩鍋：你沒仔細看

對港警通緝令感到恐懼　羅冠聰宣布與親人斷絕關係

死前爆武漢醫院內幕！女護士墜亡「排除刑事案件」　網怒炸：監控又壞了？

大陸派60人檢測支援隊赴香港！　7名先遣隊員2日抵港

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

焦凡凡甜蜜喊話：做你的後盾❤️　粉絲嗨翻拱「結婚」婁峻碩竟哭了！

仙界下凡！　夢幻「小精靈」粉嫩羽毛＋圓潤身材萌翻網

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

中職／下半季再見安頻繁　丘總：有可能球的關係

北韓軍官「三人行」笑拍性愛淫片！　沉浸女色慘遭活逮下場曝光

模擬東奧賽／開幕大雨郭婞淳宣誓　戴資穎、鄭兆村等5人點聖火

中職／張偉聖定位4號外野　猿獅教頭認證：腳速不輸陳晨威

士兵賴床被叫醒…爆氣「拿球棒狠K上官」獲緩刑！軍方認判太輕怒上訴

染疫工程師足跡包括台中　衛生局：積極配合辦理接觸者採檢及居家隔離

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

女兒養8年！單親爸親子鑑定綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

絕美Coser「裙底風光」全都露

671萬買房！驚覺只能住27年

北斗三號正式開通！陸外交部回應了

玫瑰粉蓮花陶瓷瓶藏壁爐70年！拍賣入帳1248萬

搭大樓電梯按次收費！管委會曝緣由…正反戰翻了

斥重金租下旅館房間1年！他死活不讓人進門

陸高官《平安經》被推爆！網看傻了

攝影師覺得怪怪的　3歲女孩得白內障

升學考放榜！他放火燒屋8F跳樓亡

香港10天爆上千確診！「港版方艙醫院」啟動

德中止與港引渡協議！陸大使館回應…

計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流

更多熱門

相關新聞

搭大樓電梯按次收費！管委會曝緣由…正反戰翻了

搭大樓電梯按次收費！管委會曝緣由…正反戰翻了

山東濟南時章丘區一社區住戶近日爆料，搭社區電梯上下樓，竟然要按次收費，必須辦卡加值才能使用，平均每次乘坐電梯要花5分錢（人民幣，下同）。此舉引發住戶爭議，評價褒貶不一。當地街道經濟發展中心表示，社區管委會此舉不妥，已責令停止收費。

八斗子鳥兒撿垃圾築巢　志工痛心

八斗子鳥兒撿垃圾築巢　志工痛心

電梯變大怒神「3秒失速撞牆」　男瞬間「撞破天花板」重摔

電梯變大怒神「3秒失速撞牆」　男瞬間「撞破天花板」重摔

大車司機5月被妻趕出家　廁所自戕身亡

大車司機5月被妻趕出家　廁所自戕身亡

好市多「幫丟垃圾」　他傻：地方阿姨無極限

好市多「幫丟垃圾」　他傻：地方阿姨無極限

關鍵字：

社區電梯垃圾

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面