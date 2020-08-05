邀外交才子授課傳經驗　徐榛蔚把握機會與秦日新課前深談

▲花蓮「全民外交研習營」，邀請秦日新大使講授課程，並分享自身外交經驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華民國全國中小企業總會於5日在花蓮縣政府大禮堂舉辦「109年度全民外交研習營」，邀請外交部外交及國際事務學院秦日新大使，講授「我國當前重要外交政策及事務」及「國際禮儀與外賓接待」課程，並分享自身外交經驗，盼能開拓現場學員國際觀，培養「國民外交」。

在全球化浪潮下，國與國之間的疆界逐漸消弭，國內事務與國際活動分野也不如以往劃分明確，而隨著國與國之間的互動頻繁，「國民外交」已然成為國際社會主流，而外交工作更應打破傳統界線，匯聚民間參與的能量，才能爭取更寬廣的國際活動空間。

縣長徐榛蔚感謝秦大使到花蓮縣政府授課，幫助更多的公務人員瞭解目前國際局勢及國際禮儀，「國際觀光，友善花蓮」，花蓮是國際觀光城市，不論是正式的外國訪客，或是國際旅人都非常多，希望透過本次研習，讓縣府各局處的人員能夠增廣見聞。

▲徐榛蔚於課程前把握機會與秦日新大使會談，討論當前國際外交局勢。

她比喻，科技進步會對環境帶來改變，以前受過的禮儀教育，隨著時間的長河與以往必定有所不同，期望能藉由秦大使派駐到世界各地大使館的外交經驗，啟發學員在外交事務上的新思維，達到成功向國際行銷花蓮的目標。

秦日新大使表示，非常感謝徐榛蔚縣長對於國際外交事務推廣的不遺餘力，除了本日講習課程以外，「國際經濟情勢分析」及「海外商機拓展」等國際事務也都是花蓮可以再學習精進的項目，期盼未來還有機會能再來到花蓮分享所學，延續本次營隊的一貫精神。

徐榛蔚亦於課程前夕把握本次難能可貴的機會，與秦日新大使會談，並與其討論面臨當前的國際外交局勢，徐榛蔚認為政府在全球化發展的趨勢下，行政人員應具備更遠大的國際觀，不論是觀光套裝旅遊行程、農特產品外銷等，都應該思考如何創新，使花蓮走出台灣，讓世界看見花蓮，開拓一條通往世界的絲綢之路。

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