闖紅燈被提醒…騎士一路尾隨亮槍！反遭BMW車主打趴　滿頭血倒地送醫

▲黃姓男子騎車闖紅燈被一旁轎車駕駛提醒，心生不滿下，竟拿槍作勢嚇人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆黃姓男子3日上午在中正區騎車時因闖紅燈，被一輛白色BMW車主提醒，黃男為此心生不滿，遂尾隨該BMW至一社區，期間還亮槍作勢嚇人，未料，自己後來卻反遭BMW駕駛爆打，痛得倒地不起，槍枝及子彈也散落一地。警方到場後速將黃男送醫，不過由於他身上散發濃濃酒氣，目前不排除酒駕，至於事故發生原因仍有待調查釐清。

▲30多歲黃姓男子被打後，頭部多處受傷，經緊急送醫救治中。（圖／記者郭世賢翻攝）

30多歲黃男3日上午接近中午時，在基隆山海觀社區附近騎車因闖紅燈，被一輛白色BMW車主提醒。黃男為此心生不滿，遂騎車尾隨該BMW至附近一社區，期間還拿出槍枝威嚇。

據目擊民眾表示，白色BMW車主發現被跟蹤後，有先搖下車窗向黃男說「你闖紅燈你知不知道」，當下黃男瞬間被激怒，直接掏槍與車主嗆聲，未料，才作勢一半立馬被反擊，遭BMW車主爆打，最後滿頭是傷倒地不起。

當時一旁圍觀路人見狀，急報警處理。警方表示，全案初判為行車糾紛，雖有在現場發現1把疑似改造槍支及4發子彈，但皆未擊發，而騎士黃男被送醫後確定無大礙，僅頭部有撕裂傷，目前已派員戒護，將持續追查槍枝來源。

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