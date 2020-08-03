　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖紅燈被提醒…騎士一路尾隨亮槍！反遭BMW車主打趴　滿頭血倒地送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼行車糾紛亮槍嗆聲反被爆打，男子滿頭鮮血就醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲黃姓男子騎車闖紅燈被一旁轎車駕駛提醒，心生不滿下，竟拿槍作勢嚇人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆黃姓男子3日上午在中正區騎車時因闖紅燈，被一輛白色BMW車主提醒，黃男為此心生不滿，遂尾隨該BMW至一社區，期間還亮槍作勢嚇人，未料，自己後來卻反遭BMW駕駛爆打，痛得倒地不起，槍枝及子彈也散落一地。警方到場後速將黃男送醫，不過由於他身上散發濃濃酒氣，目前不排除酒駕，至於事故發生原因仍有待調查釐清。

▲▼行車糾紛亮槍嗆聲反被爆打，男子滿頭鮮血就醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲30多歲黃姓男子被打後，頭部多處受傷，經緊急送醫救治中。（圖／記者郭世賢翻攝）

30多歲黃男3日上午接近中午時，在基隆山海觀社區附近騎車因闖紅燈，被一輛白色BMW車主提醒。黃男為此心生不滿，遂騎車尾隨該BMW至附近一社區，期間還拿出槍枝威嚇。

據目擊民眾表示，白色BMW車主發現被跟蹤後，有先搖下車窗向黃男說「你闖紅燈你知不知道」，當下黃男瞬間被激怒，直接掏槍與車主嗆聲，未料，才作勢一半立馬被反擊，遭BMW車主爆打，最後滿頭是傷倒地不起。

當時一旁圍觀路人見狀，急報警處理。警方表示，全案初判為行車糾紛，雖有在現場發現1把疑似改造槍支及4發子彈，但皆未擊發，而騎士黃男被送醫後確定無大礙，僅頭部有撕裂傷，目前已派員戒護，將持續追查槍枝來源。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼行車糾紛亮槍嗆聲反被爆打，男子滿頭鮮血就醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
21歲警「腦幹失去功能」明拔管　她曝傷況：像豆腐掉地上，碎了
「祈求楊警官醒來」撞警少年背景曝！與單親媽生活　打工12hr
21歲警遭撞「預計明天拔管」　家屬簽器官捐贈同意書
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照開貨車酒駕奪3命　桃園男讓小女友「懷孕產女」被起訴

玩「魚蝦蟹骰寶」欠30萬　越籍遭綁凌虐針刺指甲...太痛苦奪刀自戕獲救

call郭克銘「錢呢？」　徐永明涉賄關鍵電話曝！遭酸「十袋錢的力量」

「像豆腐掉地上，碎了！」樹林警腦幹衰竭…擬明日拔管　葉毓蘭臉書曝傷況

公車亭「尻槍」！她淡定手機錄影報警　色翁辯：想刺激一下能不能勃起

「祈求楊警官醒來」撞警少年家庭背景曝！與單親媽相依為命　打工12hrs撐家計

快訊／遭無照少年高速撞飛！21歲警「腦幹衰竭」…家屬擬拔管器捐遺愛人間

闖紅燈被提醒…騎士一路尾隨亮槍！反遭BMW車主打趴　滿頭血倒地送醫

左營當街暴力擄人太囂張　警汽車旅館再逮4人...都認了

酒中摻FM2設局搶多金男　她色誘不成差點失身！2男1女下場曝

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

無照開貨車酒駕奪3命　桃園男讓小女友「懷孕產女」被起訴

玩「魚蝦蟹骰寶」欠30萬　越籍遭綁凌虐針刺指甲...太痛苦奪刀自戕獲救

call郭克銘「錢呢？」　徐永明涉賄關鍵電話曝！遭酸「十袋錢的力量」

「像豆腐掉地上，碎了！」樹林警腦幹衰竭…擬明日拔管　葉毓蘭臉書曝傷況

公車亭「尻槍」！她淡定手機錄影報警　色翁辯：想刺激一下能不能勃起

「祈求楊警官醒來」撞警少年家庭背景曝！與單親媽相依為命　打工12hrs撐家計

快訊／遭無照少年高速撞飛！21歲警「腦幹衰竭」…家屬擬拔管器捐遺愛人間

闖紅燈被提醒…騎士一路尾隨亮槍！反遭BMW車主打趴　滿頭血倒地送醫

左營當街暴力擄人太囂張　警汽車旅館再逮4人...都認了

酒中摻FM2設局搶多金男　她色誘不成差點失身！2男1女下場曝

手抖人救星！vivo推出手機「微雲台影像系統」

李光洙+四帥合開見面會！網模擬《RM》嗆「這哥是去主持吧」笑爆

整顆輪胎泡水中！淡水老街「店家拉下鐵門」整條大淹水　住家門前變小河

高中多元、分組選修課程增！教團憂老師人力不足會過勞

7月PMI、NMI皆上揚　中經院：景氣雖好轉但訂單能見度未明朗

5種密閉場所恢復實名制　盧秀燕主張：全面普篩外籍人士

哈格比開颱風眼「強度爆發逼近中颱」　環流雨帶甩雨下半天警戒區域曝

無照開貨車酒駕奪3命　桃園男讓小女友「懷孕產女」被起訴

隔離病床爆滿！　香港「200確診病患」苦等病房...同住家人成漏洞

納智捷7月銷量創上半年新高！URX 5+1樂活款化身品牌救世主

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

警局整夜不平靜　怨靈現身謝警破案

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／台中巨大看板掉落　砸毀22部機車

獨／西門町鬧區大樓「電梯夾死工人」

凌晨遭拉扯襲胸！夫飛車救妻意外撞死色狼

即／21歲警遭高速撞飛！家屬擬拔管器捐遺愛人間

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

即／國一257公里「2起追撞」事故！　1女受傷送醫

檔案近百G！「新北斯文多金牙醫」針孔偷拍5牙助換衣服

新北21歲警遭屁孩撞上　慘摔恐成植物人

即／趙正宇拿出100萬交保　律師帶錢來了

更多熱門

相關新聞

社區不到60戶！過來人真心勸：公設都作廢

社區不到60戶！過來人真心勸：公設都作廢

買社區大樓首要注意的就是總戶數，戶數太多要擔心進出人口複雜，戶數太少又關係到社區經費問題。一名網友表示，最近看了一間房總戶數40至60戶，「擔心到時候維修電梯之類的，管理費可能不夠。」

沒品男電梯內丟垃圾！監視器拍到關鍵畫面

沒品男電梯內丟垃圾！監視器拍到關鍵畫面

搭大樓電梯按次收費！管委會曝緣由…正反戰翻了

搭大樓電梯按次收費！管委會曝緣由…正反戰翻了

今年抓7千件了！檢舉魔人出沒熱區曝光

今年抓7千件了！檢舉魔人出沒熱區曝光

4房租12.5萬被轟秀下限　內行見4車位：合理

4房租12.5萬被轟秀下限　內行見4車位：合理

關鍵字：

基隆中正區社區槍枝行車糾紛闖紅燈

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面