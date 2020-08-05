返日女學生「血清抗體陰性」　前立委林靜儀打臉普篩派

▲日籍女學生自費篩檢，血清抗體陰性結案。（圖／指揮中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

日本一名20多歲女學生在端午節前夕自台灣返國後，在日本採檢呈現新冠肺炎病毒陽性，一度引起國人的緊張，指揮中心於今日宣布，該名女學生在7/18自費接受血清抗體檢驗，結果為陰性，日籍女學生個案結案。對此前立委林靜儀醫師也於臉書上以此案例解釋，並且打臉普篩派網友的主張。

林靜儀醫師在臉書發文表示，返日女學生「血清抗體陰性」代表什麼意思？1、根本沒有感染，之前的疑似感染是偽陽性。2、非常非常久之前感染，病毒清光光之外連抗體都消失了。

請繼續往下閱讀...

林靜儀說，在談篩檢的時候，千萬不要忽略可能的偽陽性與偽陰性可能，偽陽性和偽陰性因為有一定的發生率，驗的個案數越多，偽陽性和偽陰性個案越多。偽陽性個案可能導致虛驚一場，耗費資源檢查其他接觸者，同時造成個案被無辜隔離與檢測（甚至治療）。

林靜儀強調，偽陰性個案除非在「確定絕對絕對沒有感染」之後才解除隔離回到社區，不然尚未發病的個案、病毒隱藏肺部深處的個案一旦偽陰性，被放回社區，並且因為「自以為陰性而未戴口罩」，那完全就是防疫破口。

▲前立委林靜儀醫師打臉普篩派。（圖／記者李毓康攝）



林靜儀進一步談到普篩的議題，一直有人在談「普篩」，全面全國普篩終於已經被大家發現根本不可行；即使在所有入境旅客強制自費普篩（這有一定的道德爭議）的情況下，依然沒有人可以保證「每一個篩檢陰性的都是真正的陰性」；過去就曾有個案是解除隔離7天之後出現症狀才確診。也就是說，「沒有人可以百分之百確定避免偽陰性個案發生」，對於日前比利時移工的例子不但不需恐慌，反而其實證明 「戴口罩勤洗手」就是個人最好防疫策略。

林靜儀表示，入境的隔離措施、高風險國家入境者檢測、入境個案感染症狀通報與監測，是國家對於外來可能的感染風險，在平衡人權、資源、道德風險以及疾病管制情況之下能做最適當的策略。

林靜儀最後強調，民眾能夠阻絕這隻全球都被它搞得天翻地覆的新型傳染病病毒最好、最簡單的方法，就是戴口罩與勤洗手。疫情剛開始時，或許還不確定；現在，對於疫情的防堵，講一百次、一千次，都是戴口罩多洗手。

►台北凱撒假日吃到飽又來啦