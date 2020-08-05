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獨／純情志願役遭騙「尿尿的地方」！正妹誘投資不成　怒PO不雅照：這人好噁

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▲一名軍人在網路認識正妹網友，相談甚歡培養出感情，進而互傳私處照，女子希望男子投資未果，出現林女的姊姊反控男子不停傳不雅照騷擾妹妹，並PO男子出個資，軍人這才驚覺遭詐騙報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名軍人在網路認識正妹網友，相談甚歡培養感情進而互傳私處照，女子希望男子投資未果，出現林女的姊姊反控男子不停傳不雅照騷擾妹妹，並PO男子出個資，軍人這才驚覺遭詐騙報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林縣一名在離島服役的軍人，在交友軟體認識林姓正妹網友，兩人相談甚歡培養出感情，進而互傳私處照欣賞，讓他有陷入戀愛的錯覺，正妹邀其加入投資網，希望男子投資，但卻遭到婉拒；隨後一名網友自稱是林女的姊姊在網路上PO文控訴，指稱男子不停傳不雅照給其妹，並PO男子出個資，讓男子身心嚴重受創，這才驚覺遭詐騙報警。

據了解，蔡姓男子為志願役軍人，現在離島服役中，在網路交友軟體認識一名面貌身材姣好林姓正妹網友，兩人聊天互噓寒問暖，讓蔡男有戀愛的感覺，兩人互約互傳私密處照片給對方欣賞，後來林女邀約蔡男加入一個稱有低投資、高報酬的外匯投資網站，希望蔡男拿出50萬投資，蔡男以職業軍人沒那麼多存款婉拒。

不料，林女瞬時性情大變，在電話中要脅蔡男，不拿出錢投資，就將其露鳥照PO網公開，男子因此漸漸疏離林姓女網友；不久後，在網路上出現一名自稱林女姊姊的網友，還PO出男子住處、服役營區、電話等個人資料，文中指，「一直想騙我妹妹尿尿的地方，每天一直傳不雅照給我妹妹，明明年紀就比我妹大，硬要我妹叫他弟弟，他叫我妹叫姐姐，好噁」。

蔡男個人資料被公開，接到許多莫名騷擾、辱罵電話，讓他身心受創表現失常，在家人詢問下才說出原委，其家人向縣議員陳情，最後蔡男於上月9日在雲林縣議員蔡明水陪同向虎尾警方局虎尾派出所報案。據了解，蔡男控告林女《恐嚇取財》，全案正由雲林警方積極追查偵辦中。

雲林縣議員蔡明水表示，接獲蔡男父親陳情，指兒子疑似投資公司遭恐嚇取財，不知如何是好，他們是純樸人家，我就建議他們正式向警方報案，但製作筆錄時與事發詳細內容均未加過問。

雲林警方針對案件內容以偵查不公開為由，無法說明，但呼籲民眾，網路詐騙陷阱多，如民眾遭遇疑似詐騙案件時，務必向警方報案，對於破壞社會治安，挑戰公權力者，警方必定全力依法偵辦，決不寬貸。

▲一名軍人在網路認識正妹網友，相談甚歡培養出感情，進而互傳私處照，女子希望男子投資未果，出現林女的姊姊反控男子不停傳不雅照騷擾妹妹，並PO男子出個資，軍人這才驚覺遭詐騙報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名軍人在網路認識正妹網友，相談甚歡培養出感情，進而互傳私處照，女子希望男子投資未果，出現林女的姊姊反控男子不停傳不雅照騷擾妹妹，並PO男子出個資，軍人這才驚覺遭詐騙報警。（圖／記者蔡佩旻攝）


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