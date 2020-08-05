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指揮中心被質疑「吃案」　陳時中：吃案我現在就中毒了

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▲▼指揮中心8/5記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

比利時工程師在台灣確認感染新冠肺炎引發民眾不安，中華民國防疫學會理事長王任賢批評從日本女學生、泰國移工到比利時工程師染疫看出來指揮中心明顯在吃案，他認為不能只做有限度的接觸者篩查與限制措施，台灣疫情恐再大爆發甚至失控。中央流行疫情指揮官陳時中則回應，「沒有所謂吃不吃案，吃案我就中毒了，吃了那麼多COVID-19。」

陳時中記者會中說明時提到，民眾很擔心台灣出境到國外採檢陽性比率很高，今年6至7月出境到需採檢國家共39673人，當中中國大陸3萬多人最多，其他還有日本、菲律賓、泰國、馬來西亞等，結果就只有日本女學生和泰國移工2例確診，陽性率僅有千分之0.08，數值相當低，也因此這三個名案不足以說台灣有很多社區感染。

請繼續往下閱讀...

陳時中回應吃案一說時表示，防疫政策專家各界提出指教，指揮中心持續分析研究，前兩天專家會議也把整體政策做複習跟檢視。過往最多建議就是「是否用檢驗取代檢疫」，不過經過這幾個月已經瞭解隔離檢疫重要性，大家對於檢疫時間長短等仍有討論，至於檢驗取代檢疫的看法已經一致瞭解，檢驗無法取代檢疫。

陳時中指出，也有意見認為可以「入境時檢驗」，雖然可能有部份個案找不出，但至少先找出一些，可能減少居家檢疫人數；不過，檢疫人數雖然變少，但檢疫者可能會認為「我檢驗過、已經是陰性」使得趴趴走的可能性增高，這些人鬆懈就增加管理壓力，也因此，指揮中心還是選擇入境就檢疫，有症狀才採檢。

至於指揮中心針對菲律賓採取入境採檢，陳時中說明，主要是成本效益、也檢視高風險可能地區的相關效果，以結果來看，菲律賓檢出率非常高，但也還是有遺漏。計算菲律賓檢出陽性率達到三、四成，平常國內檢驗陽性率不到0.5%，台灣出境到其他國家陽性率千分之0.08，以三成的數據應該與專家研究相關效益、政策評析，進一步瞭解狀況。

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